Reavivan las quejas por retrasos en la recogida de alumnos por el transporte escolar en Ribeira

Ayer regresaron los alumnos a las clases tras las vacaciones de Navidad y volvieron a registrarse problemas en alguna de las rutas de transporte escolar en Ribeira, concretamente, en la línea que recoge a los estudiantes de la zona de Abesadas y alrededores para llevarlos al IES Leliadoura. Varios alumnos y sus padres denunciaron nuevos incumplimientos por parte de la empresa concesionaria, pues indicaron que a las nueve y cinco de la mañana aún no había pasado el autobús a recogerlos y que ya llegaban tarde pues las clases habían empezado hacía quince minutos. Algunos progenitores indicaron que finalmente acudió un bus de la línea regular urbana el que acudió a recoger a los muchachos poco antes de las nueve y diez, y no llegaron al instituto hasta pasadas las nueve y veinte de la mañana, “co que xa perderon media hora da primeira clase”, detallaron.



Desde la Dirección del IES Leliadoura indicaron que son 80 alumnos los que realizan la ruta de Abesadas, y que el primer turno llegó a su hora, pero no así la más de una veintena de estudiantes a los que ese mismo autobús debería haber regresado a recoger a sus paradas. Respecto de las quejas, desde el instituto indicaron que están pendientes de que las presenten por escrito, “pero xa houbo varios alumnos que viñeron queixarse en persoa e de palabra para dicirnos o que pasaba, polo que supoño que mañá -por hoy- entregaranas por escrito e virán asinadas polo seus pais”, precisaron desde la Dirección del IES Leliadoura. De igual modo, indicaron que la empresa Monbus se puso en contacto con ellos para informarles que el autobús que realizaba esa ruta había sufrido una avería y que tuvieron que sustituirlo por otro. Los padres y alumnos afectados, así como el propio instituto, esperan que esta situación no se repita, pues afecta gravemente a los estudiantes al no poder asistir a clase.