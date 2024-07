Reclaman la cobertura del 100% del personal sanitario en el centro de salud de Rianxo y la ampliación del horario del PAC

La entrada del centro de salud de Rianxo acogió a la una de la tarde de ayer, como viene sucediendo todos los viernes desde hace semanas, una concentración convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza en protesta por la situación que atraviesa dicho servicio y hacer públicas sus demandas. Por un lado, se denunció la existencia e listas de espera con una media de 15 días para una consulta con el médico de familia "o que conleva un aumento case inasumible de atencións forzadas e urxentes, tanto pola maña como pola tarde, cunha media dunhas 20 asistencias a maiores pola mañán e máis de 30 polas tardes", indicó la enfermera Silvia Vicente Rial. Igualmente, refirió que en la jornada ordinaria la plantilla de facultativos es de un pediatra y ocho médicos de familia, de los cuales hay en activo un pediatra y cinco médicos "qu contan co apoio dun R4 que está cubrindo vacacións pola mañá e fai a maiores prolongación de xornada polas tardes, pero é unha situación irregular, porque non debería traballar sen tutorizar, todo por suposto con coñecemento da dirección médica", precisó.

También se reclama desde el equipo de Enfermería que se realice la obra pendiente para poder utilizar el retinógrafo y el MESI, pues señalan que actualmente está inutilizado, pese a que es considerado como una parte importante del seguimiento del paciente crónico del área sanitaria rianxeira. "Reclamamos tamen para Enfermería a cobertura das vacacions en maior medida, pois actualmente pola mañan non hai cobertura co cal se saen tres enfermeiras de vacacións a carga que temos que intersubstituir é moi elevada, tendo que deixar de facer control de crónicos nestes meses para poder asumir o traballo que non é demorable". En cuanto a la situación del ambulatorio rianxeiro por la tarde "empeorou coa chegada do verán como era previsible", indicó Silvia Vicente, quien agregó que sólo funciona el PAC en horario de 22.00 a 8.00 horas, "conta con tres médicos en plantilla, pero un está de baixa sen cubrir e dúas son prazas vacantes. Cada día veñen médicos doutros centros e incluso doutras áreas sanitarias, como Pontevedra, Ferrol, Burela...". Por ello, exigen que se cubran esas plazas con personal estable.