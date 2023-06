Reclaman mejoras en las medidas de seguridad e iluminación en el espigón del muelle de Corrubedo

Hace años que el estado en el que se encuentra el muelle de Corrubedo suscita numerosas críticas y los vecinos de esta parroquia ribeirenses no están dispuestos a que siga pasando el tiempo sin que se haga nada al respecto. Temen que algún día se registre una desgracia y luego las autoridades, a las que ahora les reclaman que intervengan, sólo se echen las manos a la cabeza y lamenten lo sucedido, cuando pudo haberse evitado. Una de las denunciantes, Moncha Vidal Prego, que lleva viviendo desde siempre en Corrubedo, indica que llevan años esperando a que les arreglen las barandillas del espigón, “por onde camiño case todos os días, pero os xubilados veñen pola mañá e pola tarde a dar o seu paseíño. Esto é unha vergonza”.



Vidal Prego se refiere concretamente a que las barandillas están “enferruxadas”, y el mayor deterioro de algunas de ellas ha provocado que se vinieran abajo y cayeron al mar, donde estuvieron algún tiempo “como se non contaminasen; tanto ecoloxismo, pero por esto nin se preocupan”, dijo esa vecina, quien agregó que aunque por allí pasa habitualmente el personal de Portos de Galicia a mirar, “tan só poñen unhas cintas e xa deberon de gastar tres ou catro paquetes delas, pero as barandillas nin as cambian, nin as arranxan máis aló dalgunha man de pintura, que non é máis ca un lavado de cara, ou se sacan una enferruxada nos poñen outra que tamén está oxidada e só leva un pintado por encima para que non se note. Esto non o podemos consentir”, precisó la vecina.



Moncha Vidal recordó que en verano “ven moita xente a Corrubedo, con moitos meniños e se lles pasa algo a ver a quen se lle reclama, a Portos de Galicia, ao Concello de Ribeira ou á Demarcación de Costas, que un xa non sabe quen ten as responsabilidades porque todos botan balóns fóra”, se pregunta esta residente en Corrubedo, junto con otras vecinas. Y puntualizó que en unas semanas van a tener las fiestas, en cuya programación llevan trabajando meses, y si pasa algo “ao mellor temos que vendernos para pagarlle á familia da víctima”.



De igual modo, solicitan que les pongan algo de iluminación “con pequenos foquiños laterais”, para no tener que ir a oscuras y no tropezar, “pois despois de cear é moi saudable saír a camiñar un pouco”. También critican la falta de limpieza en las calles, precisando que en muchos tramos las losetas están ennegrecidas, “a diferencia doutros onde si parece que se os operarios si pasaron”.