Reclaman la reparación de un camino intransitable cerca de la playa de O Porrón, en Rianxo

Un grupo de residentes en el lugar de Brión, en la parroquia rianxeira de Leiro, y más concretamente en las inmediaciones de la playa de O Porrón, así como usuarios diarios del lugar, apoyaron una recogida de firmas para un escrito -al que le adjuntan documentación gráfica de esa vía-, en el que le solicitan al Concello la repavimentación de un camino de forma adecuada para que quede transitable tanto para vehículos como viandantes. De igual modo, demandan que, en su defecto, se proceda a su reparación, de modo que tanto los vecinos como quienes lo utilizan con frecuencia, así como la ciudadanía en general “teñamos un vial de acceso axeitado ao entorno”, subrayan.



Los afectados le requieren encarecidamente al Ayuntamiento que examine lo antes posible ese documento que presentaron por registro hace una semana, y esperan llegar a una pronta solución. Señalan que en el Ejecutivo local son conocedores de sobra de la “lamentable” situación en la que se encuentra el camino de acceso a sus domicilios, pues precisan que la mayor parte de los firmantes, de manera individual, le solicitaron de palabra o por escrito, la reparación de ese vial y los acceso a las casas. Indicaron que hace un lustro se realizó una repavimentación, “que quedou moi ben e ata houbo algún veciño que dixo que aquelo parecía unha autopista, pero a falta de mantemento fixo que se deteriorase”.



Advierten que en un tramo de 400 metros, desde el inicio del camino hasta A Grenla, contabilizaron más de 40 baches o socavones, algunos de más de 20 centímetros de profundidad, “o cal non só dificulta o acceso en vehículo, co conseguinte deterioro do mesmo, senón que en calquera momento podería chegar a ser perigoso para a cidadanía en xeral, que tanto en bicicleta como de paseo transita a diario polo camiño”. Y añaden que el “pésimo estado” de la vía se lo comunicaron también por parte de los servicios postales del municipio, así como por los repartidores a domicilio de los supermercados como de compras que realizan online, “chegando nalgúns casos a ter que ir a buscar os envíos á estrada asfaltada, dado a negativa totalmente xustificada dos repartidores”, afirman.