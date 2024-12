Recogidas 1.590 firmas para pedir la cobertura 100% de los dos médicos asignados en el centro de salud de Aguiño

Más de un centenar de personas se volvieron a concentrar un viernes más junto el consultorio periférico de Aguiño en demanda de cobertura al 100% de las dos plazas de médicos asignadas, y para lo que, a falta de dos semanas para rematar el plazo, ya se cuenta con 1.590 firmas recogidas en apoyo del escrito que, en ese sentido, se enviará a responsables del Gobierno gallego, y que seguirán recogiendo hasta que concluyan las vacaciones de Navidad. Lucía García, enfermera y miembro de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, informó a los participantes en la movilización que la situación es "mala" en el centro de salud de la parroquia aguiñense -también atiende a la población de Carreira y de parte de Castiñeiras-, pues sólo tuvo atención de una doctora durante 4 de las 56 horas que debió haber con personal facultativo en los últimos ocho días laborables, dos de las cuales fueron ayer.

García precisó que ello está provocando que los pacientes tengan que ser derivados al ambulatorio de Ribeira si necesitan una atención urgente, y la lista media de espera para ser atendido para una consulta de Atención Primaria es de tres semanas. En este sentido, refirió que hay personas que sufren patologías que no son urgencias, ni corre peligro la vida del paciente, pero que sí precisan de ser vistas en dos o tres días como máximo, por si es necesario un cambio en la medicación o revisar una enfermedad no grave, y que al no haber médicos en el consultorio de Aguiño provoca que tenga que ser visto en Urxencias. Y refirió que no recibieron en el centro de salud muchas reclamaciones particulares de afectados por la delicada y crítica situación, "pero si somos sabedores de que hay xente que as está facendo por vía telemática, xa que o poden facer con calma desde as súas casas e non teñen que estar aquí de xeito presencial". Al parecer, este lunes, día 30 de diciembre, regresará la médico desplazada del centro de salud de Santa Uxía. Además, anunció que cuando rematen las Navidades, intentarán poner en marcha nuevas iniciativas de protesta, ya que se está valorando una manifestación a celebrar un domingo y en el que se corte el tráfico rodado.

Pili Millet, una de las vecinas más activas en las concentraciones, pues ella es la que entona la canción que le dedican al Gobierno gallego por su postura y la que en cada movilización da lectura a unas líneas reivindicativas, dijo ayer que "Aguiño ten 2.870 habitantes e é a parroquia máis grande en poboación do concello, pero parece ser a que Á Xunta de Galicia non lle gusta porque a saber a milonga que lle contan, e por iso nos din quie somos hostiles. Será porque sabemos loitar polo que nos pertence e quere que sexamos sumisas, que imos a esperar sentadas a que nos pechen a clínica, e por iso se matan tanto en pedir outra clínica nova en Ribeira, para pasar a todos os pobos para alí. Non estamos dispostas a que eso suceda", dijo Millet, para seguidamente formular preguntas retóricas a los presentes, tales como "¿imos loitar", ¿Non imos deixarnos vencer?", para luego afirmar que "seguiremos na nosa loita de demandar os médicos para Aguiño, non imos quedar de brazos cruzados".