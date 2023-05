La recuperación de núcleos tradicionales será una prioridad del PP si revalida la Alcaldía de Ribeira

La Praza da Graña albergó un mitin del PP para los vecinos de Carreira, que fue el penúltimo en dicha parroquia, pues hoy será el cierre de campaña en la casa de cultura en el lugar de Campos a partir de las nueve de la noche para explicar los proyectos incluidos en su programa electoral. Además del candidato a revalidad la Alcaldía, Manuel Ruiz, intervinieron otros integrantes de la lista, como Víctor Reiriz y Teresa Cimadevila, además de Francisco Sieira, histórico concejal por la parroquia que ocupa un simbólico puesto como candidato suplente. Entre las propuestas que figuran entre las promesas de los populares figuran la recuperación tradicional de núcleos como los de O Vilar y aldea del Frións, además de completar o mejorar la dotación de servicios básicos, como es el caso de la mejora del agua de la traída en Frións.

La seguridad viaria es otro eje primordial para la parroquia, no en vano el alcaldable recordó que ya se adjudicó la actuación dirigida al derribo de una antigua vivienda que permitirá suavizar las peligrosas curvas de A Muiñeira. Además, el programa electoral contempla el acondicionamiento del camino Parte Alta-O Vilar-Vixán-Estrada Xeral, el acondicionamento de la travesía hasta A Mámoa, la pavimentación de un camino en Sabartán, mejoras en el camino de A Graña o la dotación de aceras hasta Vixán por el margen izquierdo. "Tamén propoñemos actuacións en Montevixán e acometer a terceira fase da obra da Filgueira; en tanto que xa están en licitación a cubrición do parque infantil da Capela e a mellora do recinto de xogos para nenos de Parte ao Río; estase a pavimentar a estrada de Laxes e están aprobadas polo Concello e con consignación orzamentaria obras como a pavimentación, abastecemento e pluviais na rúa da Capela e a pavimentación do camiño do campos de fútbol á pista de O Vilar-Vixán", citó Ruiz Rivas.