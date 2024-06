Refuerzan este mes el centro de salud de Ribeira con dos médicos reasignados por movilidad de otros ambulatorios

Las concentraciones celebradas en las últimas semanas ante las puertas del centro de salud de Ribeira para denunciar la falta de médicos y demandar medidas para paliar la crítica situación no han caído en saco roto. De hecho, a última hora de la mañana del pasado viernes, la jefa de servicio del ambulatorio de la capital barbanzana recibió una llamada de la Xerencia da Área Sanitaria Santiago-O Barbanza en la que le comunicó que ayer iban a incorporarse en el turno de la mañana dos facultativos por movilidad. Se trata de una medida que se enmarca dentro de la reordenación o redistribución de los recursos humanos que se pretende llevar a cabo por parte de la Administración sanitaria gallega, y que por el momento se hace efectiva a lo largo y ancho de este mes, con los que, salvo imprevistos, habrá una media de 7 médicos al día.



Y, después de que transcurriera el fin de semana y se pudiera confirmar ese extremo, a primera hora de la mañana de ayer, se hizo efectivo ese anuncio que ha supuesto la reasignación por movilidad y en función de las necesidades del servicio de dos profesionales que estaban trabajando en otros centros de salud de Galicia, en este caso, de la misma provincia coruñesa. Una de ellas es una doctora que estaba prestando sus servicio en horario de mañana en el centro de salud de la parroquia carnotana de Lira, mientras que el otro médico que se sacaba de incorporar al referido servicio sanitario de la capital barbanzana llega procedente del ambulatorio Concepción Arenal, de Santiago de Compostela, donde estaba trabajando por la tarde.



A mayores, en la jornada de ayer se contó con los refuerzos de dos médicos, uno de los cuales prolonga durante la mañana su jornada de tarde en el PAC ribeirense, y el otro trabaja en las Urxencias del Hospital do Barbanza, por lo que hubo nueve facultativos, aunque estos dos últimos los hicieron durante cuatro horas -uno de los dos volverá a trabajar esta mañana-, según precisaron fuentes del propio servicio, que expresaron su satisfacción por esta mejora, aunque precisaron que siguen en déficit, pues siguen sin cubrir dos vacantes y dos bajas prolongadas. También anunciaron que mantendrán la concentración del viernes al mediodía, pero no será para protestar, sino en agradecimiento a la población, al Gobierno local y a la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza y a todos los que contribuyeron a lograr esas dos incorporaciones.

Rianxo

En relción con las manifestaciones realizadas por el portavoz del grupo municipal rianxeiro, Óscar Rial, en el último pleno, en las que desveló una situación que, según dijo, se registró el pasado miércoles, a las dos de la tarde, cuando en el centro de salud de Rianxo se recibió una llamada debido a que había una persona que estaba grave "e non había quen a atendera" al registrar el centro de salud la falta de médicos, el coordinador del ambulatorio de dicha localidad, Germán Allut, manifestó que todo eso es falso. En este sentido, manifestó que no se produjo dicha llamada y que a lo largo de la semana pasada no hubo ni un sólo día en que no hubiera médicos, precisando que los hubo siempre, tanto por la mañana como por la tarde, algo que manifestó que pudo comprobar que nunca se produjo esa situación.