El régimen de control y la eólica marina entran a debate en la II Xornada de Pesca de Ribeira

La escuela náutica acogió ayer la segunda edición de la Xornada de Pesca de Ribeira que, bajo el título de “Novo marco normativo para a frota”, abordó cuestiones como las nuevas normativas de despacho de buques, la eólica marina, el impacto del reglamento de control de pesca o el plan de acción de la Comisión Europea, entre otras cuestiones. El debate contó con la participación de representantes del sector pesquero gallego e institucionales, como el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, que fue el encargado de clausurar la jornada. Entre los ponentes estuvieron Juan Andrés Pérez, Francisco Javier Larruga, Sonia Ruíz Gómez y Pedro Rivero Domínguez. Antes, el alcalde, Luís Pérez Barral; la gerente de la OPP83, María José Casáis; y la directora de la escuela náutica, Gloria María Santalla Quintana inauguraron el evento.



La actividad, organizada por la OPP83, cumplió su segunda edición con el objetivo de asentarse como foro de análisis y debate sobre los retos del sector de la pesca. En su intervención, Villares reivindicó que la estrategia marítimo-pesquera de la Unión Europea impulse la pesca sostenible a largo plazo y que integre la dimensión socioeconómica en equilibrio con la ambiental, teniendo en cuenta el impacto de las limitaciones y prohibiciones a la flota gallega.



En esta línea, el conselleiro señaló que el veto a la pesca de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias “non cumpre co imprescindible aval científico e non contou con análises dos efectos negativos que tería no sector”. Unos hechos, según expuso, que motivaron los recursos ante la justicia comunitaria. Una presunta falta de rigor que la Xunta también aprecia en el plan de acción de Bruselas que pretende prohibir la pesca de arrastre en áreas protegidas.



Asimismo, el titular de Mar reclamó un mayor diálogo con el sector y representantes políticos y contar con un marco temporal gradual y negociado y con los fondos que permitan a la flota afectada adaptarse a cualquier restricción. Para Villares, la solución pasa por una actualización de la Política Pesquera Común (PPC) e instó al Gobierno nacional a que aplique los mismos criterios que Galicia reclama a la UE.



En relación con la flota gallega, Alfonso Villares defendió su buen hacer por emplear métodos de pesca “coidadosos e respectuosos co medio ambiente”. De hecho, señaló que “os profesionais do mar son os primeiros interesados na protección dos recursos, conscientes de que o seu estado é clave para garantir a actividade no futuro”.