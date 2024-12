Registrado un incendio en una chabola en el poblado de A Conlleira, en Ribeira

Un incendio urbano se declaró poco antes de las once de esta mañana en una chabola situada en el poblado de A Conlleira, por debajo de la Autovía do Barbanza. Fue el propio afectado el que a las 10.55 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de ese suceso que afectó a una habitación de esa vivienda unifamiliar, pero también indicó que no había víctimas personales.

Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque de Bomberos de Boiro -las instalaciones de Ribeira, que se ubican en las inmediaciones del lugar de dicho incendio, vuelven a estar cerradas por falta de personal suficiente y su único profesional disponible fue trasladado a la base ubicada en el polígono industrial de Espiñeira-, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) ribeirense, así como a las Policías Local y Nacional.

Los efectivos del GAEM fueron quienes iniciaron las tareas de extinción con extintores, mientras que los Bomberos boirenses las completaron con agua. Según indicó el alertante, el fuego se inició en un calefactor que estaba conectado a una regleta eléctrica y se extendió a un armario de esa misma dependencia del inmueble y que se vio afectado por las llamas, al igual que parte de la ropa que había guardada en su interior. Las tareas de extinción concluyeron en torno a las doce menos cuarto de este mediodía.