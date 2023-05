Registrado un incendio en una chabola del puerto de Ribeira, junto la explanada de los rederos

Un incendio industrial se registró la pasada noche en una chabola de usos náuticos en la zona portuaria de Ribeira, a la altura de la explanada de los rederos, junto la Avenida das Carolinas. El suceso se registró en torno a las 21.15 horas y fueron varios particulares los que contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de ue estaban viendo salir un humo muy negro por el tejado de unas casetas situadas en la zona referida. Fue entonces cuando desde el servicio de coordinación de las emergencias se solicitó la intervención de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira -sus compañeros de Boiro estaban en prealerta, pero finalmente ya no se llegaron a movilizar al no ser necesaria su intervención-, a efectivos del Grupo de apoio e Emerxencias Municipal (GAEM) y a una patrulla de la Policía Local de la capital barbanzana, así como a la Policía Portuaria.

Una vez en el lugar, los profesionales de los equipos contraincendios comprobaron que el fuego estaba concentrado en unas estanterías en el interior de dicho inmueble y en las que había almacenadas redes y diversos aparejos y material de pesca, y empezaron las labores para sofocar las llamas, logrando controlarlas muy rápido y evitar que se extendieran a una zona en la que había bidones de aceites, materiales plásticos y otros que podrían generar combustión en caso de que el incendio se propagase y los alcanzase, algo que finalmente no sucedió. Según indicaron desde el 112, los Bomberos ribeirenses indicaron que no se vio afectada la estructura de la caseta, que se llenó de humo, pero esa circunstancia se solucionó procediendo a su ventilación. La intervención de los servicios movilizados remató aproximadamente en una hora. También se informó del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero sus servicios no fueron necesarios al confirmase que no había personas afectadas.