Registrado un incendio en un garaje de un edificio de la Rúa Corrillo, en Boiro

El garaje de un edificio de la céntrica Rúa Corrillo, en Boiro, fue escenario de un incendio urbano. Fu un particular el que en torno a las seis y cuarto de esta tarde contactó con el Centro Integrado de Atención ás emerxencias (CIAE) 112 Galicia de que estaba viendo salir mucho humo del interior de un garaje de dicho inmueble, señalando que creía que la incidencia se estaba registrando en el motor del portalón de dicho garaje. Además, indicó que no había personas que se vieran afectadas por el humo. Con esa información, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese aviso a la Policía Local, al servicio municipal de Protección Civil y a las dotaciones de guardia de los parques comarcales de Boiro y de Ribeira, dirigiéndose estos últimos hasta el lugar del suceso ya que sus compañeros boirenses se encontraban atendiendo otro servicio. Al no haber víctimas personales, ya no se solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.