Registrados dos atropellos en distintos pasos de peatones de A Pobra en un margen de dos horas

Dos mujeres resultaron heridas en sendos atropellos registrados en un margen de dos horas en el último día del año en el casco urbano pobrense. Fue en el transcurso de una mañana bastante complicada para el tráfico en la villa, debido a la coincidencia con un evento delante del consistorio con las campanada anticipadas de Fin de Año y el desarrollo del mercadillo semanal, que cambió su realización a la mañana del 31 de diciembre ya que ayer era una jornada festiva y de ese modo pudieran acudir los habituales vendedores ambulantes.



El primero de los sucesos referidos se registró en torno a las doce y media de este mediodía y resultó herida una pobrense de 75 años, H.P.L., en un atropello en un paso de peatones situado en la Rúa Gasset, en las inmediaciones de la confluencia con la Rúa Venecia. Al parecer, fue un Skoda Corolla, que iba en dirección hacia el centro de la villa, el que alcanzó a la viandante, que cayó sobre el asfalto. Un particular avisó al 112 Galicia para comunicar lo sucedido y, con la información recibida, sus gestores dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para atender a la víctima, y a la Policía Local de A Pobra, que se encarga de instruir el atestado.



Esa septuagenaria atropellada se quejaba de dolores en una cadera y en un tobillo, por lo que el personal técnico de emergencias sanitarias del 061 le colocó una férula para inmovilizarle la parte inferior de su cuerpo en la que presentaba lesiones, y también le colocaron un collarín, para seguidamente proceder a su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza, con la finalidad de que pudiera recibir la asistencia médica que precisaba y le realicen las pruebas necesarias para determinar el alcance de sus lesiones.

Dos viandantes alcanzadas

Posteriormente, unos minutos después de las dos y media de la tarde se registró otro atropello, esta vez de carácter doble, pues fueron dos mujeres alcanzadas por un vehículo, en otra de las zonas señalizadas en la calzada de la Rúa da Paz, a la altura del Liceo Pueblense, para que puedan cruzar los viandantes. En este caso, al parecer, fue un Ford Focus el que arrolló a las viandantes que rondan la treintena de años y que, a consecuencia de haber sido alcanzadas.

Una de ellas no aparentaba tener lesión alguna, mientras que la otra se quejaba de dolor en parte de una pierna, pero no quiso que se movilizase una ambulancia para su traslado a un centro sanitario. Sin embargo, comentó que acudiría por sus propios medios al ambulatorio de la localidad en el caso de que más tarde aumentasen los dolores. Por su parte, el automovilista indicó que le había deslumbrado el sol en ese momento y que por ese motivo no pudo ver a las peatones y pararse antes de alcanzarlas.



Hasta el lugar se movilizó una patrulla de la Policía Local pobrense, que fue avisada directamente en su teléfono por un guardia civil de la zona que se encontraba por el lugar donde se registró ese atropello en el momento en que tuvo lugar el mismo. Los agentes municipales, que se interesaron por el estado de las víctimas y que regularon la circulación rodada y de los peatones en ese tramo viario del núcleo urbano, se encargan de instruir el correspondiente atestado.