Registrados en Rianxo un accidente delante del tanatorio con un herido y otro de carácter doble en la AG-11 sin víctimas

Dos diferentes viuales de la localidad barbanzana de Rianxo fueron escenario de sendos accidentes de tráfico en la jornada de ayer. Uno de ellos se registró en la calzada de Padrón hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 14, a su paso por Asados. Ocurrió a las 9.40 horas de ayer y se trató de un doble accidente de tráfico en el que afortunadamente no hubo heridos. El primero de los siniestros registrados en este punto ocurrió cuando una Citroën Jumpy rebasó una curva a la derecha y su conductor perdió el control del vehículo, que impactó contra la mediana y salió rebotado hacia el otro margen, donde colisionó con el guardarraíl y quedó atravesado en el carril derecho y ocupando parte del izquierdo. Seguidamente, un Audi Q5 chocó con esa furgoneta pues no pudo esquivarla y acabó deteniéndose varios metros más adelante.



Fue el conductor de la Citroën Jumpy el que contactó primero con el 112 para comunicar que acababa de sufrir una salida de vía. Instantes después fue el automovilista del Audi Q5 el que llamó a ese servicio para indicar que se encontró con una furgoneta atravesada en la calzada de la autovía y que colisionó con ella al no poder esquivarla. Esa persona añadió que los vehículos entorpecían la circulación, ocupándola en gran parte en una zona de riesgo por la poca visibilidad existente a la salida de una curva.



Dos bomberos que se dirigían hacia sus puestos de trabajo en los parques comarcales de Ribeira y Boiro fueron los primeros en señalizar ese peligro y de desviar el tráfico rodado por la zona que estaba libre de la calzada, hasta la llegada de una patrulla de la Policía Local rianxeira, que tomó el relevo. Al lugar del suceso también acudieron la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que instruyó el atestado; la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que procedió a la limpieza de la vía, y al personal de mantenimiento de la AG-11, que señalizó la zona hasta que se pudo restablecer la normalidad del tráfico rodado.

Evacuación del herido

Por otro lado, a las cinco y media de la tarde de ayer tuvo lugar en la carretera de titularidad provincial DP-7202, de Rianxo a Burés por Asados, a la altura del tanatorio de Rianxo, una colisión entre un Ford C-Max y un Renault Clio. Resultó herido el acompañante de este último, un hombre de 56 años, cuya identidad responde a las iniciales V.D.M. que fue evacuado en una ambulancia de Soporte Vitla Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital La Rosaleda de Santiago de Compostela para que se le realice un estudio radiológico. Según informaron desde el 112 Galicia, fue una patrulla de servicio de la Policía Local la que contactó con sus gestores para dar cuenta de lo sucedido, indicando que había varios vehículos implicados y que una persona podría precisar de asistencia sanitaria.

Con esa información, desde dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega se dio traslado del mismo al referido servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia asistencial con base en la localidad rianxeira, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que movilizó a dos de sus patrullas, y a la agrupación de Protección Civil de la localidad, de la que acudieron dos de sus voluntarios.

El accidente consistió en una colisión frontolateral entre un Renault Clío y un Ford C-Max, quedando el primero de ellos en medio de uno de los carriles, por lo que fue necesario que se tuviera que estar regulando la circulación rodada, dando paso alternativo por el que estaba libre, hasta que el servicio de grúa procedió a la retirada del mismo de la calzada. Los equipos de atestados del instituto armado iniciaron una investigación para tratar de depurar la responsabilidad del siniestro.