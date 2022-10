Rehabilitar la capilla del Pazo de Goiáns costará 110.133 euros, de los que la Diputación aporta el 80%

La Diputación de A Coruña aporta 87.905 euros a financiar el 90% del presupuesto de ejecución del proyecto de rehabilitación de la capilla del siglo XVII del Pazo de Goiáns, con la finalidad de frenar su actual estado de deterioro, poniendo el Concello boirense el resto hasta completar los 110.133 euros de presupuesto. Para que se lleven a cabo esas aportaciones, el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, firmaron ayer un convenio para continuar con la recuperación de esa propiedad, “na que xa investimos un millón de euros, e quedan varias edificacións anexas por restaurar”, manifestó el ,mandatario local, quien explicó que los planes de su Ejecutivo pasan por una rehabilitación integral del complejo.





Formoso expresó la satisfacción de la Diputación de poder colaborar con la Administración local en la rehabilitación de un espacio “tan singular e representativo para Boiro como esta antiga fortaleza medieval situada ao pe do estuario do río Coroño e que é unha das xoias do patrimonio da localidade, situado nun entorno único que paga a pena recuperar”. Respecto a la capilla, el presidente dijo que se integra en un conjunto de edificaciones como vivienda, almacenes, hórreo, palomar y otros. Romero detalló que encargó este proyecto para solucionar el estado de ruina de la capilla fundada en 1630 por Jorge Varela de Castro Sotomayor, quinto mayorazgo del dicho pazo. Entonces, su tribuna se comunica con la vivienda a través de una escalera exterior que daba a una pequeña terraza, desde la que se accedía a través de una puerta a la sala del reloj del pazo, para resguardar a los señores y su familia de las inclemencias meteorológicas. “Dedúcese que, probablemente, sobre os cimentos da antiga capela edificouse a actual”, indicaron desde la Diputación.





También detalló que la cubierta está caída y en los muros de granito no se aprecian grietas significativas, aunque el mortero de cal que los reviste por fuera desprendido por muchos sitios, lo que provoca la entrada de humedades. En las fachadas proliferan líquenes, musgos o enredaderas, las carpinterías exteriores de madera están en mal estado, al igual que las rejas de las ventanas. Además, en el interior hay un altar cubierto de musgo, la solera está llena de escombros del tejado y la entrada mantiene la cubierta pero en mal estado de conservación. Así, la intervención que se acometerá busca consolidar, sin alterar su estética, los restos que se conservan íntegramente o que permiten la identificación de su estado original; rehabilitar la cubierta, muros y las carpinterías, manteniendo la configuración interior de la nave y del altillo. Además, se instalará una nueva iluminación y se limpiará y tratará el interior de los muros.