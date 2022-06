Remember Queen, un tributo a la banda que lideró Freddie Mercury, actuará el día 2 de julio en Ribeira

Remember Queen, considerada como una de las mejores bandas tributo al grupo musical británico de rock que lideró a figura de Freddie Mercury desde 1979 hasta su muerte en 1991, ofrecerá un concierto en el Malecón de Ribeira el próximo 2 de julio. Se trata de una de las propuestas de un ambicioso programa denominado “Ribeira con Orgullo 2022”, que fue diseñado por el Centro de Información á Muller (CIM), que dirige Dolores Crujeiras, y del que, a la espera de que se haga oficial su contenido al completo, se sabe que también incluirá la celebración de un acto institucional de apertura para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+, programado para la una de la tarde del 28 de junio en el salón noble de la casa consistorial.





En cuanto a Remember Queen destaca que entre sus integrantes se encuentra el cantante italiano Piero Venery, del que desde la productora DueMusic, que hace 17 años impulsó el proyecto musical “Dios Salve a la Reina”, señalan que tiene un gran parecido físico con la emblemático Freddie Mercury. De hecho, consideran que en estos momentos es su mejor doble del mundo. Su elección fue fruto de un casting internacional que se organizó para analizar las diversas opciones existentes, y fue la dirección de la productora la que tomó la decisión de contar con sus servicios. Junto a él están Leo Giannetto, que hace las veces del guitarrista Brian May, que fue el compositor de muchos de los temas de Queen; Roberto Damicis hace lo propio con el batería Roger Taylor; y Julio Llorca como el bajista y teclista John Deacon.





DueMusic empezó la comercialización del producto en homenaje a Queen en 2006 con la formación argentina de nombre “God Save de Queen”, que obtuvo muy buenos resultados, como el que cosechó en el concierto que ofreció durante las fiestas de Santa Uxía del año 2009, concretamente en la noche del 12 de septiembre. Cinco años después fue cuando desde dicha productora musical iniciaron un nuevo proyecto con un nombre nuevo, Remember Queen. Sobre el espectáculo que ofrece esta banda tributo a Queen, sus responsables lo describen como “ameno y divertido”, y destacan su despliegue técnico y que incluye imágenes y vídeos de la mítica banda británica que serán proyectados, paneles luminosos y demás escenografía, las coreografías y todo el vestuario que el emblemático Freddie Mercury lució tanto sobre los escenarios como en los videoclips.





Y sobre lo que el público podrá escuchar, DueMusic refiere que será un excelente recorrido por muchos de los grandes éxitos cosechados por Queen durante muchos años, como “Somebody to love”, “I want it all”, “We wild rock you”, “The show must go on”, “Who wants to live forever”, “Innuendo”, “Radio Ga Ga”, “Bohemian Rapsody”, “Don’t stop me now”, “Hammer to fall”, “I want to break free”, “Another one bites the dust”, “We are the Champions” y “Love of my life”, entre otras canciones.