Repartidas las últimas caramiñas de la campaña navideña de A Pobra como paso previo al sorteo del viaje a Eurodisney

La campaña “Consegue Caramiñas, Comparte Nadal” llega a su fin en A Pobra y la edila de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, hizo entrega de los últimos vales de compra de 200 euros para canjear en los establecimientos adheridos. Sin embargo, hasta mañana todavía hay la posibilidad de ganar el viaje familiar a Eurodisney para cuatro personas patrocinado por la empresa Congalsa y que se sorteará entre quienes desde el inicio de esta acción orientada a las redes sociales, tomen fotografías en los photocall “Recunchos do Nadal”, habilitados en A Covecha, en las plazas de Galicia, de Os Irmáns Axeitos y Victoriano García Martí, en el Mercado do Nadal en el Cantón da Leña, en el parque de Raquel Fernández Soler y en Fogar do Nadal, situado en la Casa Mariñeira, y las compartan en Instagram mencionando la cuenta @caraminhasnapobra.