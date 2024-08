Reportaje | Aguiño le dedica 30 esculturas de arena al que creyó desde el minuto 1 en el proyecto

Más de 200 personas entre niños y sus padres, junto a otros familiares, participaron ayer en la tercera cita de elaboración de esculturas de arena, que tuvo lugar en la playa aguiñense de O Rebalo, y que dio como resultado 30 creaciones. Allí también estaba la organización, que contó con colaboración municipal e implicación de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer, con María José Carreira a la cabeza de una directiva volcada con estas y otras muchas causas. También se volcaron de mantera altruista influencer de la talla de Champi Muros, “Chucky “Puro Fuego”, Nuska Chousa, Ramón Santiago, Nando Llon y Víctor Oujo, que le dieron difusión al evento en sus redes, y los dos últimos integraron el jurado.

Sin embargo, ayer se echó en falta a la persona que más creyó en este proyecto desde el minuto 1: el concejal aguiñense Fernando Abraldes, y que no habría querido ausentarse, pero se lo impidió el fallecimiento de su hermana Josefa, que fue enterrada ayer en el cementerio O Bo Pastor de Castiñeiras. De hecho, la organización llegó plantear la suspensión de esta cita de la 1ª Xuntanza de Esculturas de Area, proponiéndoselo al edil, pero éste último prefirió que todo siguieran adelante. Entonces, los promotores decidieron dedicarle el evento a él y al resto de la familia Abraldes.



El éxito ya estaba garantizado al completarse la cifra de 75 niños inscritos, pero antes de empezarse con la elaboración de las esculturas, se anotaron una treintena más de chiquillos de 3 a 12 años. Todos contaron con la inestimable ayuda de sus progenitores, abuelos y otros integrantes de sus familias para elaborar las esculturas. Llamó poderosamente la atención a todos los que pisaron ayer la playa de O Rebalo un coche descapotable de carreras, con neumáticos incluidos y el parabrisas, y que elaboraron Suso Paz, impulsor del certamen; José Manuel Riveiro, de Son Agasallo, que elaboró las medallas y trofeos a los tres mejores; José Manuel Parada “Chema”, Juan Pego y su hijo Brais, pero estaba fuera de concurso. El premio Peter Pan para la figura en el que destacó el trabajo del padre fue “Churri Shark, mientras que los tres mejores, sin distinción de orden, fueron “O Xigabante do Rebalo” (Porto do Son), “A Serea de Sálvora” (Ribeira) y “A Balea de Santiago” (Compostela), que se llevaron trofeos, y todos recibieron medalla como ganadores por participar, pues como dijo Nando Llon “o mellor non son os trofeos, senón o que se puido ver na praia con tantos pais e fillos xuntos facendo esculturas de area”.