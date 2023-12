Reportaje | Amicos inicia su Navidad con un festival y su calendario solidario para 2024

La asociación Amicos celebró ayer su tradicional Festival de Nadal y lo hizo empezando con la presentación de su calendario solidario, que en esta ocasión tiene como temática principal las profesiones y labores artísticas. Así, una docena de usuarios de los centros de Boiro y Ribeira de la entidad presidida por Esther Vidal se pusieron ante las cámaras del multipremiado fotógrafo ribeirense Manuel Lesmes para ponerle rostro a trabajos como los de director de cine, músico, palillero, fotógrafo y otros, todo ello desde una “visión moi persoal, intimista e moi artística”, indicaron desde Amicos. Los calendarios de mesa benéficos pueden adquirirse en el Centro de Atención Integral de Boiro por 7 euros, mientras que el almanaque grande por 8 euros.



Los encargados de darle la bienvenida a los asistentes fueron Adriana Miguéns y Gabriel Rodríguez, y seguidamente intervino Digna Iglesias, vicepresidenta de Amicos, que expresó la gratitud de la asociación con Lesmes Fotógrafos, “que leva máis dunha década colaborando con nós e facendo as fotos do calendario, e darlle as grazas tamén ás empresas colaboradoras, que fan que este calendario sexa posible, así como con todos os que colaboran con nós”, subrayó.



Actuaciones

A continuación, Iglesias animó a todos a disfrutar del festival y agradeció su presencia, y en ese instante empezaron las actuaciones, que fueron presentadas por Nuria Fernández, coordinadora del Centro de Educación Especial de Oleiros, y los “pekes” Mariana Zurita y Alfonso Romero. Los primeros en subirse al escenario fueron los más pequeños de ese grupo, que cantaron el villancico “O camiño que leva a Belén”, con el acompañamiento de utensilios o instrumentos elaborados por ellos mismos. Luego actuaron los “amicos” del centro del lugar boirense de Comoxo, con un primer grupo que cantó varios villancicos tanto de composición propia como tradicionales, y que estuvieron acompañados por el técnico Javier Lagares a la guitarra.



Seguidamente, llegó el turno de una coreografía de la canción “Sólo tú” de Sergio Dalma y después tuvo lugar un baile adaptado representado por usuarios con movilidad reducida del tema “Feliz Navidad”, para lo que echaron mano de bastones de caramelo gigantes y balones terapéuticos. Después, llegó el momento del taller de teatro de Amicos, cuyos alumnos interpretaron una obra basada en Papá Noel, en la lectura de las cartas y el reparto de los regalos durante la Nochebuena. Con toques de humor, los personajes llegaron a la conclusión de que el mayor regalo de Navidad son las reuniones con los seres queridos, tras lo que cantaron el villancico “El tamborilero”.



La última actividad consistió en un lotobingo impulsado por los “Pekes”, que se encargaron de crear toda la utilería y realizaron un sorteo, inspirado en el de la Lotería de Navidad. Si bien participaron todos los asistentes, el ganador resultó ser Andrés Rosendo, que recibió de premio una cesta con una agenda, una postal y un dominó elaborados por los usuarios de Amicos más pequeños. Tras dos horas de evento llegó el momento de la clausura, momento en el que los “amicos” invitaron a los asistentes a subir al escenario a cantar y bailar los villancicos “Mi burrito sabanero” y “Campana sobre campana”, animándose también a cantar hasta los presentadores del festival.