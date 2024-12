Reportaje | Análisis de suelos en montes de Rianxo para mejorar su fertilidad

El grupo de investigación de la Unidade de Xestión Ambiental e Forestal Sostible (Uxafores) de la Universidade de Santiago de Compostela lleva a cabo un exhaustivo análisis de suelos, en la que participan la Plataforma pola Defensa do Monte y la Comunidade de Montes de Baroña, que son socia y colaboradora, respectivamente, del proyecto Laboratorio Ecosocial do Barbanza. Esta acción se enmarca dentro del objetivo de mejora de la fertilidad del terreno a través de enmiendas basadas en residuos o subproductos abundantes en la zona, así como el aumento de los stocks de carbono y biodiversidad en las comunidades de montes de Rianxo, para lo que dicho proyecto recibió 224.881 euros de financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation EU.



Esperanza Álvarez, catedrática del departamento de Edafoloxía y Química Agrícola en el Campus de Lugo y coordinadora del grupo Uxafores, indica que “a mellora da xestión forestal dos montes é outro dos retos clave e con este traballo buscamos optimizar a sostibilidade e a rendibilidade para as comunidades de montes”. A lo largo de este año, Uxafores realizó un intenso muestreo y análisis de la fertilidad física, química y biológica de los suelos en puntos de las comunidades de montes de Leiro, Taragoña, Isorna, Ferreira-Campelo, Paradelo y O Araño, y de Baroña.



En los montes de estas comunidades, se recogieron muestras de suelos situados en las partes altas, media ladera y las más bajas, y en cada una de ellas se seleccionaron las parcelas siguiendo los criterios de la vegetación presente, diferenciando si es pinar, eucaliptal, frondosas o matorral; edad de las masas forestales, sean plantaciones jóvenes y adultas; tipo de gestión, como que estén sometidas a alguno o no lo tengan, y el grado de afección de incendios, con parcelas que se quemaron en los últimos 2 años, entre 3 y 10, más de 10 o que no sufrieron afección. Y se tomaron muestras de suelo en las parcelas donde las comunidades de montes aplicaron gestiones para evitar incendios y buscar usos alternativos del monte, como introducción de ganado y eliminación de acacias o de eucaliptos.



Fertilidad

En todas las muestras de suelo recogidas se analizan sus propiedades físicas, químicas y biológicas y, una vez conocida la fertilidad de los suelos, se realizan enmiendas a partir de distintos tipos de residuos procedentes de actividades forestales, como restos de corta y serrín; agrícolas, como estiércol; alimentarias, como concha de mejillón, y también se utilizarán algas. A partir de los resultados, y teniendo en cuenta el estado nutricional de los suelos, se elaborarán distintos tratamientos que se aplicarán en parcelas de ensayo con mayores problemas de fertilidad.



“Primeiro faise un ensaio en macetas para coñecer o comportamento dos residuos individuais e das mezclas de residuos elaboradas e logo se aplicarán nas parcelas de monte nun ensaio no que se pondrán catro parcelas para cada tratamento aplicado. Pasados os 6 e 12 meses do establecemento do ensaio farase un mostreo dos chans e un inventario da vexetación para comprobar a eficacia de tratamentos”, señaló Álvarez. “A participación activa das comunidades locais na xestión de recursos naturais é crucial para o éxito a longo prazo”, comentó Ana Barreiro, docente investigadora de Uxafores. Muestra de ello es la jornada del 19 de noviembre en el CEP Xosé María Brea Segade de Taragoña, donde el equipo científico de Edafoloxía ofreció una charla al alumnado sobre el trabajo que realizan en los montes de su entorno.