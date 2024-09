Reportaje | O Araño logra que su hórreo esté más vivo que nunca

La parroquia rianxeira de O Araño albergó desde última hora de la tarde del viernes y hasta entrada la pasada madrugada la cuarta edición del ciclo cultural Hórreo Vivo que, tras el éxito de participación y asistencia registrado, pese al acompañamiento de la lluvia, se sigue asentando como un importante hito anual. Recurriendo al hórreo más largo del mundo -más de 37 metros- como símbolo del patrimonio del lugar, las asociaciones A Carballeira de Baia y de Veciños do Araño volvieron a apostar por una programación diversa para poner en valor la riqueza de las aldeas, contando con financiación de la Diputación de A Coruña y el apoyo del Ayuntamiento de Rianxo.



Después de que el viernes tuvo lugar en el exterior del centro cultural A Capela un taller de palletas y flautas de hierba impartido por Luis do Río, y seguidamente se pudo presenciar en su interior la función de teatro infantil “Merenda con pan de millo” a cargo de la compañía Migallas Teatro, ayer al mediodía se aprovechó la tregua que dieron las lluvias para realizar una visita guiada al hórreo de la aldea, disfrutar de una degustación de pan de boroa por cortesía de la Panadería Panmillo y ver la creación en un molino de harina, que pudo ser adquirida por quienes estuvieron interesados, que no fueron pocos.



Desde las cuatro de la tarde y en el centro de A Capela se sucedieron espectáculos como uno de carácter circense de la manos de Sideral Circus Tour, que enseñó a usar los aparatos que utiliza en sus funciones, tales como trapecio, slackline, bola de equilibrios, malabares y monociclo; al que siguieron Peter Punk con “Chungo que te cagas” y las regueifas de Lupe Blando, Josiño da Teixeira y Manolo Maseda. Por la noche, y como clausura del IV Hórreo Vivo, estaban previstos los conciertos de Ruckan RockBlues y Recambios Tucho y los monólogos de Pepo Suevos e Isabel Risco.

Los jóvenes Ana y Rodrigo observan el funcionamiento de un molino | Chechu Río