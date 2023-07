Reportaje | Más de un centenar de vehículos engalanados hacen que el San Cristóbal reviva en Ribeira

La fiesta de San Cristóbal sigue reviviendo en Ribeira. Después de cuatro décadas de paréntesis en que no se celebró, en el año 2012 se pudo retomar de la mano de la asociación Alfaia, que preside Mari Carmen García Torrado, y se puede decir que vuelve a recuperar su esplendor, con más de un centenar de vehículos engalanados para la bendición y la procesión. Previamente, se ofició una misa solemne en memoria de las personas fallecidas en accidentes de tráfico, y que tuvo lugar en la iglesia parroquia de Santa Uxía, de donde partió el desfile a pie con la imagen de San Cristóbal, que iba portada por cuatro representantes del sector del taxi -dos de Ribeira, uno de Boiro y una de Porto do Son-, al que se homenajeó. Iba acompañada de autoridades locales, vecinos y del grupo de gaitas Cherumía de la Sociedade Liceo de Noia y precedida por medio centenar de motos de integrantes del club Os Reventapistóns hasta la explanada portuaria, donde esperaban los coches y camiones que estaban concentrados para salir en procesión.



El párroco Alfonso Mera, acompañado de tres monaguillos, se encargó de la bendición de todos los vehículos que se sumaron al recorrido por las calles más céntricas de las ciudad, pasando por el Malecón, García Bayón, As Carolinas y la Avenida da Coruña, hasta la rotonda de As Saíñas, en donde iniciaron el regreso hacia la glorieta de Padín, Rúa Lepanto, Miguel Rodríguez Bautista, Alcalde Fernández Bermúdez, Rosalía de Castro, Galicia y llegada a la Porta do Sol y el atrio de la iglesia. A su conclusión, los participantes expresaron su satisfacción por el auge que está adquiriendo nuevamente esta celebración del patrono de los conductores, y añadieron que fue un acierto que se le dedicase a los taxistas, pero de una manera especial al colectivo Alfaia, con las hermanas García Torrado al frente, por ser una recuperadora de tradiciones como la fiesta de San Cristóbal, y por su empeño en rescatar y preservar actividades que estaban enraizadas en la vida de Ribeira como las procesiones del Paso y del Carmen, el Belén Viviente o el Samaín, entre otras.