Reportaje | Los dorneiros se saben las letras de todas las canciones de Mojinos Escozíos

Tras la exquisita y, a veces, insultantes puntualidad o antelación con la que dieron comienzo este año las actividades contempladas en el cuaderno de bitácora de la LXXVI singladura de la Festa da Dorna de Ribeira, el concierto estelar de Mojinos Escozíos arrancó con 20 minutos de retraso. No fue demasiado tiempo teniendo en cuenta lo que se estila en estos eventos. Además de que de esa manera se dio tiempo a que fueran llegando los rezagados del triunfal desfile del Top Secret por las calles de la ciudad.



La multitud que presenció el concierto dio muestras de que se sabe las letras “viejas”, y también las nuevas, de las canciones que desde hace décadas interpreta, y nunca mejor dicho, Miguel Ángel Rodríguez “El Sevilla”, incluso mucho más que las archiconocidas y humorísticas “Chow Chow”, “No tienes huevos”, “Al carajo” o “Que güeno que estoy”, pues la gente se sabía hasta otras de contenido irreverente y escatológico. En el parte final de la actuación, el cantante lanzó un reto al público en el sentido de que si coreaba sus temas, habría más bises. Y menos mal que dio por rematado el concierto tras una hora y 40 minutos pues, de haber cumplido su apuesta, él y su grupo aún seguirían actuando. Los dorneiros las sabían todas.



“El Sevilla” aprovechó en la mitad del concierto para enviar un mensaje de ánimo a los dorneiros y, especialmente, a los familiares y amigos de Juan Antonio García Rey, “Pichón”, desaparecido tras el naufragio del “Argos Georgia” a 170 millas al sueste de las Islas Malvinas, y expresó su deseo de que pueda volver. La peña Cajaboi Island, de la que es miembro este marinero, decidió cancelar su participación en todos los juegos y actividades que organiza el 24 de julio, y expresó su esperanza de que algún buque en la zona o los servicios de salvamento encuentren a los desaparecidos.



El retraso del concierto tuvo su justificación en que se adelantó un par de horas la entrega a la peña Os Corsarios do Barbansa de la Copa da R.e I., además del resto de trofeos a los primeros clasificados de cada juego o actividad, pues iba a ser a la conclusión de la actuación. Esa entrega se la perdieron algunas peñas que aún no remataran el desfile del Top Secret, que este año no incluyó crítica, sino que sirvió para ensalzar una embarcación tradicional, “a dorna polbeira Arroutada”, junto con la banderas de la Festa da Dorna y del XVII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que se celebrará en Ribeira en 2025, y una figura de una gaiteira gallega que no se pudo sacar en el pasacalles del Día do Orjullo Jaiteiro, que fue cancelado por la lluvia.