Reportaje | Los dragones se imponen en el “Voo sen motor” dorneiro en Ribeira

Hubo que esperar más de una hora para ver saltar desde la plataforma instalada en el paredón del muelle comercial de Ribeira a los mejores aspirantes a hacerse con los trofeos del XXXII Jran Premio Ícaro de Voo sen Motor de la Festa da Dorna. La peñas Parrochas papudas y Os Pintos Joden Quintos presentaron sendos dragones muy trabajados y que dejaron maravillados a público y jurado. Mientras los primeros incluso le intentaron dar vida echando fuego en forma de humo de color rojizo y se llevaron el triunfo, los segundos presentaron a su Drago Pinto con performance incluida y narración de la historia dorneira de su captura por vecinos de A Pobra y su posterior liberación.

El tercer puesto se lo llevaron los Backstreet Bois con el avión de sus aerolíneas comerciales, seguido del autobús “Fortjallo” de Arría o jallo y los alienígenas playeros y el ovni de Os Corsarios do Barbansa. Como siempre, hubo participantes que poco tiempo le dedicaron a sus “aeronaves” y diversos aeroplanos, pero también se vieron otros en los que hubo esfuerzo y dedicación por parte de las peñas, como el tobogán de As Navallas de Palmeira, el “Amatar 3. O sentido da Drona” de Tocando Fondo”, y tampoco faltaron algunos globos aerostáticos, la "Berballesta" de Berberechos Asasinos, "La Nasa" de Muxo Beti, la bola snitch dorada del juego mágico del Quidditch en Harry Potter de la peña Pélame a Jamba, el "Nasario de janeiro" de Si Sarjo Me Lirio con la participación estelar del influencer marinero Rogelio Santos Queiruga y la llamativa representación de "Dornal Tran" que expres su deseo de "desbancar a Luisito".