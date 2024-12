Reportaje | La Navidad se tiñe de blanco y de solidaridad en Ribeira para ayudar a reconstruir Valencia tras la DANA

La pista de hielo promovida por la Asociación de Empresarios de Ribeira para toda la comarca, y que instaló en el Malecón el Grupo Fercosti, ha teñido de blanco y e solidaridad la Navidad en la capital barbanzana. Además de ser una instalación pensada para contribuir a la dinamización de los sectores comercial, hostelero y de restauración, el presidente de la patronal local, Francisco Martínez, hizo un anuncio importante y es que 20 céntimos de cada entrada que se venda para hacer uso de la pista de hielo se destinará a Cáritas para ayudar a los damnificados por la devastadora DANA en las tareas de reconstrucción que empezarán a partir de ahora en muchas localidades arrasadas por la gota fría.



Los primeros en atreverse a usar esa instalación incluso antes de inaugurarse fueron usuarios de Amicos, y luego se animó el propio Martínez Gude, junto a algún compañero de directiva, además del primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, y la portavoz del grupo municipal del PP, Mariola Sampedro, que fue la que mejor demostró moverse como pato en el agua con los patines de cuchilla sobre la pista de hielo. Gracias al retraso de última hora, todos llegaron a tiempo al encendido simbólico del alumbrado navideño por parte de un grupo de chiquillos que activaron el pulsador en la Porta do Sol, donde lució la figura central de una fuente con iluminación prácticamente blanquecina. Fue un acto multitudinario que, además de la intervención y presencia de autoridades locales, para trasmitir los mejores deseos de paz y felicidad, contó con la animación callejera de la charanga Os Celtas da Baña y de un miniconcierto de la banda D’Crooner.



Desde allí regresaron al Malecón, donde tuvo lugar el descubrimiento y encendido del belén municipal creado por usuarios del módulo de carpintería del centro de día de la UCA, con su monitor Manuel Casais al frente, y en el que la atracción volvió a ser encontrar al cagón. En el espacio que hay entre este nacimiento, que es una de las grandes atracciones para vecinos y visitantes, y la carpa de la pista de hielo, luce una de las figurás más grandes y destacadas del alumbrado de Navidad, que es una bola gigante. El alcalde, Luis Pérez, pidió la comprensión de los vecinos por el retraso en la iluminación en algunas localiaciones, pero puntualizó que ”as diversas alertas motivaron un atraso" y que continuarán los trabajos en los próximos días para que las parroquias brillen con todo su esplendor.

Respecto al otro belén municipal que se instala en el municipio, concretamente el mecánico que ya fue montado por el mirmos personal que el del Malecón, y que no es otro que el del atrio de la iglesia parroquial Virxe do Carme de Aguiño, este periódico está en disponibilidad de confirmar que su descubrimiento y encendido tendrá lugar el viernes 13 de diciembre, a partir de las seis de la tarde, haciéndolo coincidir con la fecha en que tendrá lugar el encendido del alumbrado en las parroquias rurales, tal y como ya informó Diario de Arousa e pasado 24 de noviembre, pese a que desde el Ayuntamiento se modificó y se estuvo difundiendo que sería este sábado, algo que no ocurrirá. Lo que no cambia es la hora, la actuación de la charanga Fanfarria Furruxa y que se servirá una chocolatada.