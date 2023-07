Reportaje | Niños de Boiro organizaron un torneo de fútbol 7 con normas de videojuegos

Manuel Piñeiro, de 13 años y vecino de Cespón, junto a un grupo de amigos de su edad y con el apoyo de media docena de adultos, decidió poner en marcha un evento deportivo que se celebró en los campos de fútbol de Vista Alegre. Fue un torneo en la modalidad de fútbol 7, para edades infantil y cadete, que se denominó Boiro Cup y en el que participaron 18 equipos de Ribeira, A Pobra, Santiago, Milladoiro, Noia, Outes y Boiro, con nombres peculiares, tales como Cabrerona, Chonchineta y Rápido da Costa.



No fue una competición al uso, sino que se desarrolló con curiosas normas que lo diferencian del deporte rey tradicional y que recuerdan al mundo de los videojuegos, como las que imperan en la Kings League, creada por el exfutbolista Gerard Piqué y apoyada por el streamer y youtuber Ibai Llanos, como que los entrenadores eligen un sobre cerrado con una carta dentro antes de empezar cada partido y que son las armas secretas que podrán usar sólo una vez en cualquier momento del mismo.



Esas armas secretas les dieron al equipo que las usó una ventaja inmediata, como lanzar un penalti a favor -incluso por parte del entrenador-, la exclusión de un rival un par de minutos, ya fuese portero o jugador de campo, contar como un jugador más durante ese mismo tiempo o que cada gol suba al marcador con valor doble durante un reducido periodo, así como robarle la carta al rival.



Entre las normas también destacaron que los partidos no acabaron en empate ni reparto de puntos, sino que en ese caso el ganador se decidió en una tanda de penalties en un uno contra uno del jugador contra el portero rival, y no se sacó del centro del campo en cada parte, sino desde cada portería. Eso si, hubo aspectos que no fueron como en la Kings League, como que no hubo VAR, ni retransmisiones de partidos por Twich y YouTube pues para ello se precisaría de un gran desembolso y mayor infraestructura, aunque contaron con el patrocinio de empresas de la zona, que gestionaron los propios chiquillos.



Con esos mimbres, el resultado del torneo deparó que el mejor jugador resultó ser Noel Rey, que llegó a jugar en dos equipos, primero en el Cabrerona, que quedó eliminado, y luego lo repescó el Vodka -posibilidad que permitió otra de las normas-; el mejor portero fue Marcos González, del Vodka; el máximo goleador, con 17 tantos, fue Gael da Silva, del Chonchineta, y el equipo vencedor fue el Rápido da Costa, de Noia y Outes, que se llevó el premio de 300 euros, que se obtuvo con lo aportado como inscripción por cada jugador.