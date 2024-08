Reportaje | Que no nos falte de nada

Las Festas do Verán de Ribeira llegaron a su ecuador y lo hicieron con un incremento de actividades respecto a las dos jornadas anteriores. Después de que en la noche del jueves al viernes la orquesta París de Noia atrajo a una multitud a sus dos pases en el entorno de la lonja vieja, las dianas y alboradas del grupo de gaitas O Rueiro, de Palmeira, abrieron el tercer día de festejos, y en el entorno de la Praza do Concello se vivió una fiesta infantil con parque de hinchables y juegos elaborados con materiales de reciclaje, que volvieron por la tarde a un evento con fiesta de espuma.

Al mediodía, el punto de interés estuvo en la Porta do Sol, con los recitales flamencos en sesión vermú de Sones Negros y Alfredo Tejada, que dio sobradas muestras de su quejío y talento que le llevaron a ganar La Lámpara Minera en el Festival Internacional del Cante de las Minas en 2017, y que en octubre viajará a Estados Unidos para cantar en la Ópera Metropolitana de Nueva York.

Ya por la noche, llegaron los conciertos de Efecto Mariposa, en el regreso después de 13 años a la capital barbanzana de su cantante y guitarrista Susana Alva y de Frasco Ridgway, pero sin Alfredo Baón -dejó al grupo en 2016-, que hicieron que desde la primeras hasta las últimas filas el público corease sus canciones más emblemáticas, como “No me crees”, “10 minutos”, “Si tu quisieras”, “Que más da” y “Por quererte”, pero también otras de su último álbum, “Vuela”.

Durante toda la actuación fueron numerosos los guiños que le lanzó a Ribeira y sus gentes. En el tramo final del concierto, durante la interprestación de la canción "Ruido", de su álbum "Comienzo" Susana bajó del escenario con un megáfono en la mano y se mezcló con el público y a su regreso junto a sus compañeros de la banda cogío la camiseta del Cidade de Ribeira que le dio un aficionado y, tras exhibirla pegada a su torso, acabó enfundándosela y se ganó la ovación de l noche ylos aplausos del respetable.

Luego llegó el turno de la banda de rock and roll La Fuga, fundada en 1996 por el mítico Rulo Gutiérrez, que ahora ya no forma parte de ella, hizo las delicias del público con Nando (guitarra), Xavi (voz y guitarra), Sergio (bajo) y Edu (batería), mientras que la verbena corrió a cargo de la orquesta Kubo, con el escenario de mayor tamaño de Europa.



Hoy, día 3 de agosto, será uno de los días fuertes del programa, por su variedad, cantidad y calidad. Tras el inicio de las dianas y alboradas de Os Salgueiriños, a las 11.00 habrá una actividad infantil con circuito sensorial del colectivo Ágape en la Praza Pablo Neruda, y los hinchables regresarán al entorno de la Praza do Concello, y a las 12.30 Nuska Casanande ofrecerá un cuentacuentos en el Malecón, a las 13.00 se inaugurará la exposición “Pintura en vivo y en directo” en la tienda-galería O Faiado y a las 13.30 empezará un concierto de Marcos Teira en el Malecón.

Uno de los momentos álgidos de los festejos llegará a las 18.00 con la misa solemne en honor a la Virxe do Carme en la nueva lonja y a su conclusión saldrá la procesión marítimo-terrestre, a las 20.00 se disputará en A Fieiteira el Trofeo de las Festas do Verán entre Cidade de Ribeira y Pontevedra Club de Fútbol. Desde las 23.00, en el Malecón, Los Players amenizará la verbena (23.00) y en Praza de España empezará la primera sesión del Ribeira Urban Fest con DJ Popy, Borja Solla, Pawly, Enter y Marc Montalvo, y a medianoche, en la Praza de Pontevedra, en Bandourrío, empezará el concierto de Pedrá, banda tributo a Extremoduro.

Alfredo Tejada dio sobrabas muestras de su quejío y talento en la sesión vermú | Chechu Río

Cientos de niños se pasaron durante la mañana y la tarde de ayer por el parque de hinchables, que regresará hoy | Chechu Río