Reportaje | Protagonismo de los niños en el arranque del Carmen de Aguiño

La parroquia de Aguiño inició ayer sus fiestas patronales en honor a la Virxe do Carme y que tendrán continuidad hasta este martes, 16 de julio, que será el día grande en que tendrá lugar la esperada procesión marítimo-terrestre y el espectáculo de fuegos artificiales. Mientras no llega esa jornada, el protagonismo desde primera hora de la tarde de ayer fue para los niños, con un parque de hinchables en la pista multideporte de A Tasca, donde a partir de las siete de al tarde empezó una fiesta de la espuma, que hizo las delicias de los más pequeños, que fueron el objeto de las miradas y de los objetivos de las cámaras de los teléfonos móviles de sus padres y otros familiares. A partir de las once de la noche, la actividad recogida en el programa estaba dirigida principalmente hacia los adolescentes con la actuación del DJ Mateo Abelleira sobre el escenario de Planet Disco Móvil instalado en el muelle, y que estaba previsto que continuase hasta bien entrada la madrugada.

La música también fue el ingrediente mayoritario en el día de ayer en las fiestas en honor a la patrona de la gente del mar en Rianxo, con alboradas a cargo de Fogofatuo, un concierto de la Banda de Música de A Estrada en el Campo de Arriba, sesión vermú amenizada por el grupo Platinum -estaba previsto que en la verbena se alternase con la orquesta Saudade- y tardeo con Karol y Abdón. Pero, de todas maneras, fue una jornada que en Rianxo destacó por estar dedicada a San Cristóbal, que incluyó la celebración de una misa y seguidamente tuvo lugar la bendición de los vehículos, que salieron en procesión, que les llevó desde la capital del municipio hasta Asados y O Araño, principalmente, registrándose retenciones debido a la lenta marcha a la que circulaban, pero la mayoría de los conductores que no participaban de ella se mostraron comprensivos e incluso algunos se sumaron en cierto modo a la celebración haciendo sonar la bocina.



El otro punto neurálgico de las Festas do Carme en O Barbanza fue Cabo de Cruz, donde ayer se disputaron un torneo de bolos tradicionales en el Campo de Triñáns y el tradicional partido de solteros contra casados, tanto hombres como mujeres, en el campo de Valiño. Para disfrutar de los platos fuertes habrá que esperar a mañana y el martes. Después de que hoy haya cucaña y juegos populares, un concierto de The Cuncas y, la actuación de DJ Nyan Boe, mañana, 15 de julio, habrá pasacalles con Arume y Ar de Loureda (9.30), al igual que al día siguiente, y verbena desde las 22.30 con las orquestas Charleston Big Band y New York, mientras que el martes 16, día grande de estas jorandas de celebraciones, la imagen de la Virxe do Carme será trasladada desde su capilla hasta la lonja, donde a las doce del mediodía se oficiará una misa cantada, a la que le seguirá la tradicional procesión marítima. La sesión vermú (14.00) la ofrecerá DJ Matrek, que por la noche volverá a actuar en la verbena, en la que también ofrecerá su show la orquesta Cinema. Y a medianoche dará comienzo un espectáculo de fuegos artificiales desde la Ribeira Grande.