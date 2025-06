Reportaje | Rianxo pone a prueba los medios de intervención en incendios forestales de Galicia

O Barbanza es una de las zonas de riesgo de Galicia con una mayor incidencia de incendios forestales. Fue por ello por lo que, a las puertas del verano, época en la que se registra un mayor número de fuegos en los montes y con una mayor afectación de terreno, la Xunta de Galicia programó para ayer la realización en Rianxo de un simulacro de activación del Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais y su paso a la situación 2 al afectar a personas y viviendas, aunque a la una de la tarde se bajó ese nivel de alerta al no haber población amenazada y se dejaron de prestar las tareas de extinción y de protección a la población, y se dio por controlado el incendio.



Ese ejercicio contó con la participación de un centenar de miembros del personal y medios del servicio de prevención y extinción de incendios forestales de Medio Rural, así como de la Dirección Xeral de Emerxencias, la Axencia Galega de Emerxencias -112 y Grupo de Apoio Loxístico-, los Bomberos del parque de Boiro, los GES de Padrón y de Noia, el GAEM de Ribeira, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Cruz Roja Española, Policía Autonómica, Guardia Civil -unidades de Tráfico y Seprona- y la Policía Local y la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo.



El incendio simulado se inició a las 8.45 horas en Burés-Asados, y fue avanzando hacia el suroeste, amenazando a la Autovía do Barbanza y a diversos núcleos de población, como el propio Burés, O Barral, Somoza y las proximidades del IES Félix Muriel, lo que obligó, por evolución desfavorable, a declarar a las 10.00 horas la situación 1 -afección leve a bienes de naturaleza no forestal- y media hora después la situación 2, al afectar gravemente a bienes no forestales obligando a tomar medidas de protección para la población, afectando a núcleos de viviendas del sur de Rianxo y a vías de comunicación.

Los participantes en el simulacro también entrenaron la realización de cortes de carreteras, la puesta en práctica de evacuaciones y confinamientos de la población, según la evolución del incendio, o la elaboración de un mensaje a través del sistema Es Alert con indicaciones sobre las medidas de protección de los habitante. Además, este ejercicio permitió entrenar los sistemas de comunicación, informar a la población de las medidas de autoprotección y, sobre todo, testar las tarefas asignadas a los órganos de mando y coordinación y a los distintos grupos operativos y de apoyo.

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, que es la autoridad que se puso al frente de la coordinación de las tareas de extinción desde el puesto de mando al decretarse la situación 2, manifestó que “tratamos de simular unha emerxencia provocada por un incendio forestal para avaliar a resposta coordinada dos diferentes corpos e servizos aplicando os plans de emerxencia correspondentes. Deste xeito, ademais de comprobar a operatividade do PEIFOGA serve para probar a súa coordinación co Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga)".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, María Rivas, destacó la importancia que tiene la capacidad de reacción y estar perfectamente preparados para este tipo de situaciones de emergencia y que eso es lo que se ha tratado de comprobar y reforzar con el ejecicio desarrollado en Rianxo, así como mejorar los protocolos de colaboración y minimizar el impacto de un incendio en el ámbito humano y en el medio natural.