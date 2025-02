Reportaje | Ribeira se reencontró con Freddie Mercury a través del tributo Remember Queen

Dos años y medio después de haber actuado en el Malecón de Ribeira, Remember Queen, considerado como el mejor tributo oficial del grupo británico que lideró el malogrado Freddie Mercury, regresó a la capital barbanzana de la mano del Grupo Fercosti, en un gran acierto de su responsable, José Antonio Fernández, para ofrecer un concierto de una hora y media de duración en el auditorio, cuyo patio de butacas estuvo repleto de sus fans.



Asistir a este espectáculo fue para muchos de los asistentes como presenciar un concierto de Queen, por su despliegue técnico, paneles luminosos y demás escenografía, las coreografías y todo el vestuario que el mismo Freddie Mercury lució tanto sobre los escenarios y en videoclips. Pero, sobre todo, destacaron el gran parecido físico que tiene el cantante de este tributo, el italiano Piero Venery, con el líder de Queen. Junto a él estuvieron Leo Giannetto, que hizo las veces del guitarrista Brian May y compositor de muchos de los temas; Roberto Damicis hizo lo propio con el batería Roger Taylor; y Julio Llorca como el bajista y teclista John Deacon.



Los asistentes a esta actuación pudieron rememorar y hacer los coros de muchos de sus grandes éxitos, como “Show must go on”, “I want to break free”, “We wild rock you”, “Another one bites the dust”, “Love of my life”, entre otros, quedando para el broche final el himno “We are the Champions” y el grito de Dios salve a la Reina” mientras exhibía una réplica de su corona. Piero Venery también lanzó un mensaje tanto a las mujeres del público para aclararle que él no es gay, y le dijo algún guiño a Galicia cuando salió al escenario con la bandera de Inglaterra y al darle la vuelta exhibió la de la comunidad gallega. Quienes esperaron unos minutos tras rematar el concierto, tuvieron la oportunidad de hacerse fotos con el cantante o pedirle alguna de él e, incluso, autógrafos.