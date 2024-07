Reportaje | Sentimiento, esencia y alma en imágenes para el recuerdo de la Festa da Dorna

Los multipremiados Lesmes Fotógrafos son los artífices de una exposición de imágenes al aire libre que recoge la esencia, el sentimiento y el alma de la Festa da Dorna, que vivirá su 76ª singladura desde el jueves de la próxima semana hasta el 24 de julio, que este año vuelve a ser festivo local. Manuel Iglesias, que ensalzó iniciativas como esta con fotografías a pie de calle en la que es la imagen la que encuentra a la gente, manifestó que “todo o mundo fai e ten fotos desta celebración, seguramente fantásticas, pero nos intentamos facer algo distinto: que as fotos reflexen algo que a persoa de a pé non vexa cando está disfrutando da festa, que vexa despois esa imaxe como se fixo, que lle resulte atractiva e que conte unha historia”.



Iglesias, que hizo un alegato por la impresión de las fotografías para que no pasen muy rápido de la percepción y de la memoria, frente a las que se muestran en una pantalla de un teléfono móvil que son más efímeras, indicó que esta exposición es algo abierto “que non finaliza este ano”, sino que, como la Festa da Dorna no va a acabar en 2024 “eu tampouco vou deixar de facer fotos cando poida e sempre van a ser distintas e cun punto de vista que reflexe a personalidade de cada un que se recolle na fotografía”. Las imágenes captadas por las cámaras de Lesmes Fotógrafos se exhiben en unos paneles en los que van acompañadas de unos textos sencillos de Olegario Sampedro en los que se usan pocas palabras para describir lo que es la Festa da Dorna, e incluso lo que transmiten las fotografías.

El autor de textos como que laa Dorna es "afán, ousadía e enseño", "habilidade, destreza e talento" y "coraxe, emoción e firmeza", que afirmó que en Ribeira, se participe o no de esa fiesta, “todos levamos a Dorna na alma”, declaró que hacer este trabajo con Lesmes Fotógrafos fue una “maravilla, porque eu adoro á Dorna, a Ribeira e á fotografía, co cal foi moi fácil”. De todos modos, precisó que era difícil ilustrar con palabras lo que ya explica perfectamente cada imagen.

Textos profundos

“Era unha pretensión grande pola miña parte intentar ilustrar esas fotografías. O que si intentei nos textos foi ilustrar o que como ribeirense e dorneiro sinto que é a Dorna, que é moitísimas cousas”, manifestó Sampedro. De igual modo, detalló que no quiso “roubarlle protagonismo ao que é a fotografía e a festa, pero a través dos textos decidín expresar o que é a Dorna, que é un sentimento”. Por ello, Olegario justificó que la estructura sintáctica es sencilla, pero los textos son profundos, “son tres conceptos, o tris, tris, tris, que é un guiño ao obturador da cámara”. Por último, puso el énfasis en Lesmes, para destacar que “levan unha calidade na súa fotografía, nos seus deseños, e que fan todo con profesionalidade, rigor e respeto á miña modesta aportación, que está feita con toda a miña boa intención, e só me queda agradecelo”.

El vicepresidente de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, Álex Nespereira, destacó que esta muestra es una iniciativa en la que han sumado sus esfuerzos su asociación así como Lesmes Fotógrafos y el Ayuntmiento de Ribeira, y que sirve para presentar la actual singladura de este evento con fotografías de la misma, pero también de las embarcaciones, "que son o noso patrimonio". El alcalde, Luis Pérez, dijo que esta exposición, que sirve para conmemorar los 76 años de su historia, permite "enmarcar no noso municipio o que é a Festa da Dorna, e o sentimento que esperta en toda a poboación de Ribeira o noso festexo máis emblemático e que cada ano atrae a illeiros de persoas chegados de calquera parte do planeta".

Igualmente, el primer edil ribeirense afirmó que "é festa de interese turístico de Galicia coa que se nos pon no mapa dos grandes eventos festivos do noso país, pero tamén unha festa de importancia extrema para Ribeira, que é participada por toda a poboación, independentemente dos anos que teña cada persoa". Por último, le dio las grcias a Lesmes Fotógrafos "porque sabe capturar a esencia de cada momento, máis alá dess fotos xerais que podemos facer calquera de nós co teléfono móvil".