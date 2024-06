Reportaje | Susana Sampedro recibe el homenaje de “miña” Ribeira por su gran trayectoria

Ayer le escuché decir a la Susana Sampedro que “eu son máis de Ribeira que a Pedra da Rá”, en la que fue una demostración de que presume de sus raíces allá por donde va y lo volvió a demostrar. Además, aunque resulta muy complicado que alguien sea profeta en su tierra, ella lo logró. Su pueblo le brindó un caluroso homenaje y le mostró lo orgulloso que está de ella tras la recepción hace unos meses del Premio Mestre Mateo a la mejor actriz de reparto por su papel de Carme en la conmovedora película “Matria”, on dirección y guión de Álvaro Gago, pero que también sirvió de reconocimiento a su trayectoria.

De la premiada película dijo que “calquera proxecto é ilusionante, pero ‘Matria’ o é por moitísimas razóns, por facelo no meu jallejo da ría, e dar vida a esas mulleres é o máis importante, sen dúbida”. Del galardón subrayó que “resulta moi emocionante e superbonito que as propias compañeiras recoñezan o teu traballo. E celebralo na miña Ribeira e coa xente de aquí, mellor imposible”, manfestó con una emocionada sonrisa. Sobre su personaje en el filme, Carme, manifestó que "eu púxenlle moitas cousas que xa traía tamén. Álvaro sempre me di que Carme era diferente ao que eu fixen. Entre os dous trballamos unha Carme que é divertida, que leva a alegría á vida da sía amiga Ramona, que non o está pasando ben, que foise a vivir fóra pero a que lle gusta moito a súa terra, polo que vive un momento complicado". Por eso, subrayó que, "ten bastante de min. Aporteille que Carme é expontánea e festeira. Eu son moi da ría, alegría".



En el sencillo y ameno acto celebrado en el viejo auditorio, se vieron numerosos detalles que demostraron lo “querida” que es Susana, que estuvo arropada por familiares, amigos y vecinos. Y ella no pudo responder de la mejor manera al declarar que “é un orgullo estar aquí e agora nun teatro no que actuei”. También indicó que la carrera de actriz, que tiene el placer de estar disfrutando “é a máis bonita do mundo”, pero seguidamente afirmó que “posiblemente sexa a máis dura. A arte é algo tan necesario para expresarse e aprender que nos amosa outras realidades e nos axuda a mirar doutra maneira e a crecer como persoas. Eu creo que un pobo mide a súa saúde de como trata a arte”, destacó Sampedro.

Sobre los proyectos que le deparará el futuro, la actriz ribeirense declaró que “non sei onde vou estar mañá”, para seguidamente referirse a que actualmente está con una obra de teatro juvenil, pero que es para toda la familia a partir de los 5 años, que se titula , “e coa que espero vir ao maravilloso auditorio que temos. De igual modo, aunque no quiso avanzar ningún otro proyecto, reconoció que hay algunos y que “espero que saian adiante”.



En representación de Ribeira intervino el alcalde, Luis Pérez, quien, tras referirse a su amplio currículo como actriz de teatro, de cine y de doblaje, así como directora, cantante y que trabaja en televisión, indicó que “como ribeirense é unha honra poder presumir de artistas de grande nivel, pois temos grandes deportistas, artistas e xente da cultura”. El acto de homenaje se cerró con la entrega de una figura de recuerdo de una artista gallega.