Rescatado un hombre que se cayó en su piso de A Pobra cuando iba a abrir la puerta a un compañero

Un hombre de 61 años, con problemas de movilidad, fue rescatado pasadas las nueve de la noche de este miércoles en el interior de un segundo piso situado en un edificio de una urbanización del casco urbano de A Pobra. Faltaban escasos minutos para las 21.00 horas cuando en el Centro Integrado de Atención ás emerxencias (CIAE) 112 Galicia se recibió un aviso del compañero de piso del sexagenario que creía que le había pasado algo, pues no le abría la puerta. Según relató el alertante, el hombre se encontraba en la ventana y desde la calle él le pidió que le abriera la puerta del edificio y el hombre se metió adentro de la vivienda para acceder a esa petición. Sin embargo, pasaban los minutos y no le abría la puerta y tampoco respondía a las llamadas. En un primer momento acudió una patrulla de la Policía Local pobrense, que solicitó la colaboración de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos ribeirenses y también del Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizço una ambulancia de Soporte Vitla Básico (SVB).



Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar ribeirense de Xarás accedieron con el camión autoescalera hasta una ventana del segundo piso y trataron de forzarla, pero no era posible, por lo que acabaron rompiendo un cristal. Sin embargo, los Bomberos ribeirenses se encontraron con que la puerta de esa habitación estaba cerrada, por lo que salieron del inmueble por donde entraran y repitieron la operación desde otra ventana de ese mismo domicilio,. Rompieron otro cristal y accedieron al interior, pudiendo localizar al sexagenario tirado en el suelo de otro de los dormitorios, entre la cama y el armario, de donde no podía levantarse con sus propios medios. Fue entonces cuando los Bomberos abrieron la puerta de esa vivienda para permitir el acceso al personal técnico de emergencias sanitarias del 061, que le hicieron una serie de pruebas y le dieron el alta voluntaria ya que no presentaba herida o lesión alguna, dándose por rematada la intervención a las 21.38 horas. Según fuentes policiales, esa misma persona ya sufrió episodios similares en las últimas semanas.