Rescatan en menos de 24 horas dos personas tras resbalar en las piscinas naturales de A Pobra

Después de un inicio de verano tranquilo en las piscinas naturales del Río das Pedras, en A Pobra, entre el domingo y ayer, en un plazo inferior a 24 horas, se tuvieron que practicar dos rescates de personas que resultaron heridas al resbalar y caer en zonas de rocas de dicho espacio. La primera fue una mujer de unos 35 años que se desplazaba por la parte superior del conocido como tobogán de San Xoán, apoyando los pies y las manos en el suelo cuando perdió el equilibrio y se precipitó por zona de piedras que hay a un lado del tobogán.



Durante su caída, cuando ya recorriera 25 metros de bajada, la víctima logró agarrarse a un árbol y detuvo el descenso. Fue un particular el que a las 16.23 contactó con el 112 y contó que una mujer cayó sobre unas piedras en la Fervenza de A Misarela, en Santa Cruz de Lesón, y que no era capaz de levantarse de nuevo al resultar herida en una pierna. Fue entonces cuando se movilizó a Bomberos de Boiro y Ribeira, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Boiro, Policía Local y Protección Civil de A Pobra. Los servicios de emergencias lograron llegar a pie a donde se hallaba la víctima, que se encontraba estable y consciente, aunque confirmaron que no podía andar y que una de sus piernas no tenía buen aspecto.



Debido a que el camino estaba intransitable, principalmente debido a la caída de árboles en la senda, la evacuación de la herida por tierra se antojaba difícil, por lo que se solicitaron los servicios del helicóptero Pesca 1 de Gardacostas, en el que se trasladó a la herida al servicio de Urxencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela para que recibiera la atención médica que precisaba y le realizasen las pruebas pertinentes para determinar el alcance de sus heridas o lesiones.

La víctima de ayer llegó a sangrar mucho por la parte posterior de la cabeza, pero se cortó la hemorragia y pudo ser estabilizado



Por otro lado, ayer fue un hombre de 46 años y natural de Madrid, J.A.V.F., el que resultó herido en la cabeza, en la que se golpeó tras resbalar en una roca de las piscinas naturales cuando realizaba la ruta del Río das Pedras, en A Pobra, por encima de donde tuvo lugar el suceso del domingo. Fue un particular el que a las 14.55 horas contactó con el 112 para comunicar lo ocurrido en el pozo número 7, en el Cañón de A Misarela, precisando que la víctima sangraba abundantemente por la cabeza, en la que presentaba una brecha grande, y añadió que se encontraba consciente pero mareado.



Fue una patrulla de la Policía Local de A Pobra la primera en llegar al lugar y se encontró al hombre herido, que había sangrado mucho por la cabeza debido a una herida contuso-incisiva en la parte posterior de la cabeza, pero en ese momento ya no había hemorragia. Los agentes municipales le inmovilizaron con un collarín, le colocaron un vendaje compresivo en la cabeza y lo taparon con una manta térmica. Luego se personaron en esa zona efectivos de Protección Civil y los técnicos sanitarios del 061, que le siguieron prestando asistencia a la víctima, y posteriormente llegaron los Bomberos de los parques ribeirense y boirense y una patrulla del instituto armado. Debido a la dificultad de su evacuación por tierra, se movilizó el helicóptero Pesca 1, de Gardacostas de Galicia, al que fue elevada la víctima en una camilla de rescate, en la que se le inmovilizó y fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo.