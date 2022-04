Rescatan a una mujer que quedó colgada boca abajo y de una pierna a la ventana de su casa en Bretal

Unos vecinos del lugar de Bretal, en la parroquia ribeirense de Olveira, rescataron pasadas las once y media de la noche del jueves a una mujer de 76 años y que vive sola en una casa de doble planta de esa aldea. La mujer estaba desnuda y colgada boca abajo de una ventana de su vivienda, situada a algo más de un par de metros del suelo, y no podía salir de allí pues su pierna derecha le había quedado presionada entre el marco y una de las hojas de la ventana.





Al parecer, ella llevaba un rato quejándose, pero nadie parecía escucharla, hasta que una vecina de esa zona salió a la calle a fumar un cigarrillo y fue entonces cuando empezó a escuchar, en medio del casi absoluto silencio de la noche, como alguien decía repetidamente “¡ay, mi madre!”. Pero, lo hacía con muy poca fuerza, como si se le estuvieran agotando, que su voz era casi imperceptible.





Esa mujer se fue acercando hacia la zona de donde procedían esas voces y fue cuando vio a la víctima en la posición y condiciones reseñadas anteriormente. Fue entonces cuando pidió auxilio a un familiar y también acuddieron otro vecinos, que procedieron a sacarla de allí. Fue una tarea que no resultó fácil, sobre todo porque no era fácil desengancharla por parte de uno de ellos, mientras los otros dos la sujetaban para que no fuera a caer al suelo.





Paralelamente, un vecino llamó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, desde donde se movilizó a los efectivos de las Policía Local y Nacional, así como a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, pero al llegar la mujer ya fuera rescatada. Además, se avisó a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que desplazó a la zona una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), en la que se procedió a trasladar a la septuagenaria al Hospital do Barbanza, para que le realizasen pruebas para determinar su estado de salud. Según indicaron algunas fuentes, la mujer presentaba algunos cortes o rasguños en la pierna derecha, que también estaba bastante hinchada.