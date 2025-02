Retiran más de media tonelada de basura marina de las playas ribeirenses de Coroso y de Río Azor

La limpieza de las playas de Coroso y Río Azor, que tuvo lugar este pasado fin de semana y en la que participaron 26 personas, permitió la retirada de algo más de 536 kilos de basura marina. Desde la organización, que corrió a cargo de los colectivos Mar de Fábula de A Costa da Morte, NoiaLimpa y Limpiarousa indicaron, que caracterizaron una pequeña parte, recogiendo los residuos medianos y grandes, que eran lo más fácil y rápido, precisando que “as mans e os ollos non daban abasto”. También señala que, sin ánimo de demonizar al sector pesquero, la mayor parte de los residuos, como “os paos da batea, os depósitos enormes de batease os chicotes recén espallados nos peiraos teñen dono”, afirma.



“O panorama da praia de Coroso e, sobre todo, da pequena Río Azor era dantesco. Nos once anos de limpezas de praias da nosa asociación nunca retiramos tal cantidade de lixo. E o que alí quedou...”, precisaron desde Mar de Fábula. Desde esta entidad señalaron que son conscientes de que la Concellería de Medio Ambiente de Ribeira ha convocado limpiezas de playas, pero que tras conversar con vecinos de la zona “consideramos que precisa investir máis esforzos, máis medios e profesionalizar as limpezas, batidas a pé, con respecto ao entorno. Deixemos as máquinas para o asfalto, den traballo ás persoas”.

Y añadió que “teñen moito que limpar pero, sen control e vixiancia, en pouco tempo a situación na costa de Ribeira tornarase insostible e insalubre”. Por último, le dio un consejo al Ayuntamiento de Ribeira para que Concello de Ribeira, exija responsabilidades "e, se precisan axuda e recursos extra, acudan á Xunta de Galicia, porque comprendemos que a carga de actividade pesqueira que soporta a ría de Arousa sáese de todos os parámetros".