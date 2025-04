El retrato de Manuel Hermo Vidal se sumará al salón de plenos de A Pobra con un homenaje

El salón de plenos del Concello de A Pobra do Caramiñal tiene en sus paredes las fotografías de gran parte de los regidores del municipio en su historia reciente. Pero hay una que falta: la de Manuel Hermo Vidal, alcalde en funciones en el momento en el que estalló la Guerra Civil. Y el gobierno local considera que hay una deuda con esta figura, por lo que le rendirán homenaje el 16 de abril, a las 20.00 horas, en el propio consistorio.



Saldar una deuda histórica

El acto público incluirá la intervención del nieto de Hermo y una conferencia histórica. La concejala de Memoria Histórica, Patricia Lojo, anunció que se sigue así ‘‘na liña do compromiso que ten o Concello de outorgarlle o recoñecemento público a aquelas persoas que, como Hermo, defenderon os valores democráticos nun momento especialmente duro da nosa historia’’. En sentido similar también se pronunció el actual mandarario local, José Carlos Vidal, para quien ‘‘hai unha débeda con Manuel Hermo dende fai 88 anos. Pese a non ser alcalde, senón tenente de alcalde, quedou realizando as funcións de alcalde ata que foi tomado preso. Se hai alguén que merece estar colgado neste salón de plenos, ese é el sen dúbida’’.