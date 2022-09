Reviviendo en A Pobra con la procesión de las mortajas tras el coronavirus

La procesión votiva de las mortajas de las Festas do Nazareno en A Pobra do Caramiñal volvió a celebrarse ayer de manera multitudinaria, después de que las restricciones de la pandemia derivada de la Covid-19 lo impidiera en 2020 y 2021, aunque el año pasado se pudieron celebrar las misas bajo una gran carpa en la Praza Alcalde Segundo Durán, e incluso tuvo lugar un pequeño recorrido con la imagen y un ataúd entre la iglesia y dicha explanada, y viceversa, pero sin el seguimiento de antaño ni tampoco el de ayer, que se cifró en alrededor de 12.000 personas, que siguieron los acordes de la Agrupación Musical do Rosal, la banda de gaitas Buxaina de Taragoña y los grupos de gaitas Xiada y O Son do Pote.



Ese renacimiento de dicha procesión, que se espera que el próximo año atraiga aún a más gente, fue el que también quisieron celebrar cinco familias, que le ofrecieron otros tantos féretros al Nazareno tras salvar la vida alguno de sus miembros, tres bebés y dos adultos. Fue el caso del pobrense Juan Luis Romero, que relató que su madre María Dolores estuvo ingresada por covid-19 durante 15 días en el Clínico de Santiago en 2021, cuando tenía 70 años y muchas patologías previas. Recordó que las 72 primeras horas las pasaron muy mal, pues su estado de salud era preocupante, pero pasado ese tiempo ya les dijeron que podían estar relativamente tranquilos, y que le había ayudado mucho que se había puesto la primera dosis de la vacuna. Por su parte, José Noya, de Santiago de Compostela, que ya solía acudir siempre con el hábito morado, envuelto en el olor a cera de las velas encendidas que es otra de las señas de identidad que no fallan en este evento, y que indicó que esta vez ofreció el ataúd en nombre propio después de que en diciembre de 2019 superó dos operaciones de corazón.



Estefanía Vázquez, de A Pobra, contó que esta es la cuarta vez que ofrece llevar el féretro por su hijo Thiago, que nació en 2016 con problemas para sobrevivir, que le obligaron a permanecer dos meses y medio en el hospital, y que acabó recuperándose y actualmente goza de buena salud, e incluso ayer acompañaba a su progenitora y otros familiares y amigos que portaban el ataúd. Otra pobrense, María Fernández, que pasó muchos años en Argentina, hizo un ofrecimiento por su biznieta Aiana, que tuvo un problema de corazón y se recuperó. En su caso, fue la tercera vez que portó un ataúd en la procesión de las mortajas del Nazareno de A Pobra, pues en otras dos ocasiones lo hizo por su hija y una nieta. Y María del Carmen Beiro, de A Serra de Outes, acudió a esta procesión ofreciendo un ataúd por su nieto Mateo, que tuvo problemas al nacer hace ocho meses y al que tuvieron que reanimar, y actualmente se encuentra muy recuperado.



Por lo demás, la procesión se desarrolló sin incidentes destacados, más allá de que el recorrido se realizó en tiempo record, pues tras salir a las diez y media de la mañana del templo de O Castelo, estaba de vuelta a las doce y cuarto del mediodía -lo habitual era que acabase, al menos, una hora más tarde-, a tiempo para la misa que empezaba a esa hora, y una hora después empezó la solemne. Además, el personal sanitario atendió a un total de cuatro personas mayores que presentaban síntomas de haber sufrido golpes de calor o mareos, una de las cuales fue trasladada por precaución en una ambulancia asistencial al centro de salud pobrense.