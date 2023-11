Rianxo albergará los días 10 y 11 la celebración del nombramiento como hijo adoptivo de Xesús Costa Rodil

Rianxo albergará el próximo fin de semana los actos conmemorativos del nombramiento como hijo adoptivo de la localidad del profesor -ejerció la docencia durante más de cuatro década en el IES Félix Muriel-, escritor, investigador e historiador local Xesús Costa Rodil, fallecido el 7 de agosto de 2018. Para ello, desde el Ayuntamiento han programado para el viernes 10 de noviembre la presentación de su obra póstuma "Versos de senectude", que tendrá lugar a partir de las ocho y media de la tarde en el salón de actos del auditorio municipal rianxeiro, y que contará con las intervenciones de el escritor y prologuista del libro, Xesús Rábade Pareces, Roberto Abuín, de Axóuxere Editora, y el alcalde, Julián Bustelo, que fue uno de los impulsores de la designación que ahora se celebra.

Al día siguiente, sábado 11 de noviembre, tendrá lugar a partir de las doce del mediodía en la sala Aros Moldes del auditorio el acto solemne y público del nombramiento de Xesús Costa Rodil como hijo adoptivo de Rianxo, y en el que intervendrán Carlos Cimadevila Álvarez, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, que se encargarça de la laudatio, encargándose de darle la respuesta Carmen Costa Sánchez, hija del homenajeado, y también el primer edil rianxeiro.

Enntre los trabajos publicados por Xesús Costa Rodil que tienen cierta relación con Rianxo figuran "Rianxo: Anacos históricos", dentro de la colección "Cantos arousáns"; "Rianxo no Antigo Réxime: economía e sociedade nunha vila mariñeira do señorío Arcebispal de Santiago"; "De Padrón a Muros. A represión educativa e cultural (1936-1950)", junto on Xesús Santos; "Rianxo na II República: firme apoio ó Estatuto de Autonomía"; "Rianxo na Guerra Civil: campo de concentración de prisioneiros de guerra: 1937-1939", con Xosé Comoxo y Xesús Santos Suárez; Galiza na Guerra Civil", con Xesús Santos y "Rianxo no Antigo Réxime: actividades económicas básicas".