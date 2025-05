Rianxo plantea en Madrid el proyecto de la Casa da Música como referente cultural

El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, viajó a Madrid para reunirse con el Secretario de Estado de Cultura, Jordi Marti Grau, y estudiar posibles vías de colaboración para impulsar proyectos municipales, destacando el proyecto de la futura Casa da Música de Rianxo que pretende convertirse en un centro de referencia a nivel cultural.



El encuentro se llevó a cabo en el propio Ministerio de Cultura, en Madrid, donde Jordi Marti Grau recibió al mandatario rianxeiro para abordar diferentes asuntos de interés municipal.



Dentro de los puntos a tratar se estudiaron posibles colaboraciones entre las dos administraciones para impulsar propuestas relacionadas con la dinamización y el fomento de la cultura.



En particular, se entró en detalles ante el plan de transformación de la Casa do Mar en la futura Casa da Música de Rianxo, un proyecto que desde el concello aseguran “busca convertir o actual inmoble nun centro de referencia para a banda e as asociacións de música e baile tradicional”.



Bustelo aprovechó también para valorar muy positivamente este encuentro y destacar “o esforzo do Executivo rianxeiro por establecer alianzas coas diferentes administracións para impulsar iniciativas de interese para a veciñanza de Rianxo.”



Precisamente la recuperación de la Casa do Mar ya había sido propuesta por el PSOE en el mes de enero de 2024, cuando lo llevó como moción al Pleno municipal para que el Concello recuperara la gestión de este espacio que aseguraban entonces, estaba “inutilizado en su mayor parte” y con esto poder culminar el proyecto de la Casa da Música.



Ahora el gobierno local parece estar poniendo el foco en este proyecto que consideran importante para el municipio, que pretende ser un referente en cultura