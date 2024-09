Rianxo teñirá el Consistorio de azul para apoyar las demandas de la comunidad educativa

El Concello de Rianxo anunció que este miércoles, coincidiendo con el primer día de clase, la Casa Consistorial se teñirá de azul para apoyar las demandas de la comunidad educativa rianxeira, que reclama especialmente mayor dotación de personal de apoyo educativo en las aulas. Así, el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, insta a la Xunta a “escoitar as demandas formuladas polas diferentes ANPA e polo profesorado dos centros públicos do noso municipio e a reforzar os equipos docentes co persoal necesario para garantir unha educación inclusiva e de calidade”.

Al parlamento

De hecho, la ANPA del CEO Brea Segade de Taragoña se reunió con la portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, para trasladar las necesidades del centro antes del debate parlamentario de hoy, en el que comparecerá el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.



De hecho, Pontón denunció ayer tras la reunión la situación de “desesperación” que viven las familias con niños con necesidades educativas especiales y acusó a la Xunta de “insensible”: “Non pode ser que cada ano as nais e pais teñan que pelexar pola atención aos seus fillos”, lamentó la nacionalista.