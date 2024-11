Ribeira acogerá el 15 de diciembre dos pases de un musical inspirado en las películas “Frozen”

Espectáculos A Cantaruxa y la Concellería de Cultura, programaron para el próximo 15 de diciembre, con un pase a las cinco y otro a las siete y media de la tarde, el espectáculo musical infantil “La Reina del Hielo” que gira en torno a las dos películas de “Frozen” y sus canciones, y con 10 personas en escena. El precio de la entrada por persona es de 14 euros y los gastos de gestión, siendo necesario que todos, independientemente de su edad -incluso los bebés- tienen que adquirirla via online a través del portal Ataquilla.com, o paralelamente en la Oficina Municipal de Atención Cidadá y en el nuevo auditorio desde una hora antes del primer pase, siempre y cuando queden butacas disponibles.

La presentación de este evento se aprovechó para desvelar que la empresa A Cantaruza, especializada en espectáculos, conciertos y artistas, estableció una línea de colaboración con el departamento municipal de Cultura para la programación de ese tipo de actividades pasando el público por taquilla "ou ben asumindo a citada compañía os custes ou entre os dous para facilitar a oferta de máis e mellores espectáculos, ao contar agora cun espazo como o novo auditorio, tanto para público infantil e familiar como doutras idades, e xa se está a traballar para ofrecer no vindeiro ano outro tipo de propostas", indicaron desde el Ayuntamiento ribeirenset. Desde este último se subrayó que, de esta manera, se abre una oportunidad más ante una situación con un "orzamento limitado" para la programación cultural y resultan tan costosas ciertas propuestas, y que el hecho de que haya empresas culturales dispuestas a organizar eventos de este modo "contribuirá a aumentar a oferta cultural do municipio de cara á veciñanza de Ribeira, en particular, e do público potencial da contorna, en xeral".



Desde el área municipal de Cultura se incidió en esa idea, precisando que no se debe olvidar que Ribeira es la capital barbanzana y que, como tal, debe asumir el papel de dinamizador cultural de ese ámbito y que las empresas y compañías deben tener en cuenta que pueden llegar a unas 100.000 personas desde su auditorio, y que incluso personas de localidades de otras comarcas de su entorno como Muros-Noia y Sar, e incluso de parte de la otra margen de la Ría de Arousa "é susceptible de acudir a espectáculos na nosa cidade, como está pasando con Rafael Álvarez 'El Brujo' ofrecerá só en Ribeira y Ferrol, entre toda Galicia, o seu espectáculo `'Iconos o la exploración del destino', e que estará na nosa cidade o vindeiro 23 de novembro, e do que xa se adquiriron tres cuartas partes do aforo, quedando pouco máis dun cento de butacas dispoñibles", informaron desde el Ayuntamiento. David Sampedro, de A cantaruxa, dio a conocer que ya está trabajando de cara al año 2025 para traer nuevos espectáculos con la colaboración municipal.