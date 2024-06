Ribeira albergará entre el 8 y 10 de julio un curso de la Universidade de Verán de la USC sobre los desafíos de la lengua gallega

La Universidade de Verán de la USC estará del 8 al 10 de julio en en el centro culturaal Lustres Rivas de Ribeira con un curso que versará sobre los desafío y fronteras de la lengua gallega en el siglo XXI, para el que el plazo de matrícula se abrirá mañana, día 15 de junio, y rematará el 28 de junio. El alcalde, Luis Pérez, y el catedrático y miembro de la Real Academia Galega Xosé Luis Regueira, codirector de la actividad junto a Henrique Monteagudo, destacaron en su presentación la importancia de esta nueva colaboración entre USC y Concello “poñendo o foco no futuro da lingua galega, e no determinante que resulta poder asistir a convocatorias coma esta para ter unha visión contemporánea e crítica da realidade”.



En ese acto se destacó que la capital barbanzana será el centro del debate, conocimiento y análisis de algunos retos más relevantes que debe afrontar el gallego ahora y en el futuro próximo, como la transmisión intergeneracional, el peligro de extinción digital y la situación creada por la presencia de poblaciones migrantes con diferentes lenguas y culturas. Además, el foco del curso estará en la discusión de necesidades y estrategias para atenderlas. Este curso, que tiene un límite de plazas de 40, tiene un coste de matrícula de 70 euros para el público en general, con tasa reducida de 40 euros para estudiantes universitarios, de Bacharelato o de Formación Profesional, pensionistas, desempleados, socios de la Asociación de Antigos Alumnos da USC y PDI e PAS de la USC. El alumnado participante en este curso recibirá un certificado de 1 ECTS siempre y cuando cumpla con la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso.



El Ayuntamiento de Ribeira cofinancia el curso en una apuesta por la extensión del conocimiento y la ampliación de “as colaboracións que tan frutíferas están a ser coa USC, no tempo do inverno co IV Ciclo e agora coa Universidade de Verán. É un compromiso coa educación e a formación crítica”. Entre las ponencias que se impartirán en este curso de 18 horas de duración se contemplan algunas cuestiones relacionadas con Ribeira y su comarca, como son dos de ellas sobre el perfil sociolíngüístico y la transmisión intergeneracional de la lengua en O Barbanza, pero también una mesa redonda titulada "mergullándonos nas linguas de Ribeira", e incluso un taller sobre representación de la diversidad lingüística de Ribeira, seguida de una actividad de calle consistente en "visibilizar para transformar", y otro sobre la competición de "Common Voice". Entre otras cuestiones se abordarán aspectos sobre si las tecnologáis lingüísticas y la inteligencia artificial son una herramienta o una amenaza, el Proyecto Nós. Junto a las conferencias, talleres y mesas redondas, el programa incluye una visita a Sálvora con una narración oral de Quico Cadaval, otra a la lonja de la capital barbanzana y una más al Museo do Gravado de Artes, así ccomo una ruta literaria por Ribeira.