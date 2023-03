Ribeira y Amicos visibilizan el autismo con un evento que remató con la creación del símbolo infinito

Con motivo del Día Mundial do Autismo, que se conmemora este domingo, 2 de abril, Amicos llevó a cabo varias actividades a favor de la visibilidad de las personas con autismo en la Praza do Concello de Ribeira, con una jornada con juegos adaptados en la que participaron unas 150 personas, pues además de unos 60 usuarios de la entidad promotora, se sumaron 91 alumnos de los colegios O Grupo y Bayón, de la capital barbanzana y que ya desde el principio de la semana puso en marcha una campaña de "suma en azul" para todos os negocios comerciales y hosteleros y ayuntamientos de la comarca, y la que este año se agregó la zona abierta de Vilagarcia, "para derrubar as barreiras sociais en torno ao autismo, pondo en azul os seus escaparates e rúas, con múltiples motivos, letras e produtos en azul, a cor representativa do Trastorno do Espectro Autista (TEA)". Dicha asociación solicita especialmente a los comercios que remitan fotografías para poder socializar la movilización a través de sus perfiles en redes sociales, y Amicos las difundirá entre sus más de 9.000 seguidores. Ribeira y Boiro, y otras localidades del entorno, se sumaron a la iniciativa de colgar de las fachadas de sus consistorios una pancarta elaborada para la ocasión en la Fábrica Social de Amicos por sus usuarios.

Mariana y Fran, alumnos del centro de educación especial Amicos, fueron los que leyeron un manifiesto, en el que incidieron en la idea de que tienen derecho a que les respeten, a disfrutar da vida, a ser felices, a equivocarse, a jugar, entre otras. Continuó su compañero Alfonso Pérez, residente del Fogar Amicos, que con el apoyo de pictogramas hizo un llamamiento a la importancia de construir sociedades justas y comunidades inclusivas para todos, en las que tengan los apoyos que necesitan, y demandó el derecho a tener espcios "claros e comprensibles", que estén cognitivamente adaptados. El evento estuvo presidido por Jacobo José Rey Sastre, director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfico de la Xunta de Galicia, quien manifestó que este acto “é moi importante para visibilizar e concienciar sobre a necesidade de seguir traballando en favor das persoas con autismo” y detalló que "en los últimos años se dieron muchos pasos importantes, "pero cremos que sempre queda algo por facer, e que todas as persoas, cada un na súa responsabilidade, tanto as administracións como as persoas a titulo particular poden facer algo a favor das persoas con autismo” explicó.

El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, que también les acompañó, junto a otros miembros de la corporación municipal, indicó que "a sociedade durante moitos anos estivo de costas a moitos problemas, un deles foi o autismo, un problema que sofre moita xente e que é un problrma de toda a sociedade, e para iso temos que identificar os problemas e dar solucións para vivir en igualdade de condicións que o resto y buscar a felicidade, que é ao que se ven a esta vida”. Xoán España, director xeral de Amicos, agradeció a todos los asistentes por acompañarles en la visibilización del TEA, y expreso: “Queremos que dentro das súas capacidades teñan acceso a todos os medios en igualdade de condicións”. Para cerrar el acto, todos los participantes elaboraron el símbolo del infinito humano.