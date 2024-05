Ribeira aprobará un crédito extraordinario de 79.000 euros para un primer arreglo del parking del Centenario

La corporación municipal de Ribeira celebrará mañana, a partir de las ocho de la tarde, el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo y en el cuya orden del día se incluye la aprobación inicial del primer crédito extraordinario del presente ejercicio económico por importe de 79.000 euros, que proceden del remanente de tesorería, y que se destinarán a sufragar los gastos de la primera fase del arreglo de las deficiencias del parking subterráneo del Centenario, una actuación que será mucho más amplia y para la que la empresa Oxil Arquitectura determinó que para la reparación de todas las deficiencias se precisarán 892.080 euros. En caso de salir adelante este punto, que es lo más probable dada la mayoría de ediles del Gobierno local, se seguirá con la tramitación del expediente a través de su exposición pública y que, en caso de que no se presenten reclamaciones contra el mismo, se considerará definitivamente aprobada la referida modificación de crédito.

Esta actuación se dio a conocer en el pleno ordinario de la corporación municipal del mes de marzo, que se aplazó a comienzos de abril, y en el que se aprobó por unanimidad el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de las deficiencias detectadas. El alcalde, Luis Pérez, detalló en su día que en el informe elaborado se indica que hay una serie de desperfectos debió asumir la concesionaria de esa instalación, tales como humedades y filtraciones (323.000) euros), arreglo de los sistemas que están fuera de servicio (102.000), daños por vandalismo (93.000), o faltas de mantenimiento como la sustitución del grupo electrógeno para dar suministro en caso de un corte eventual de luz o los detectores de humo (49.000). El mandatario indicó que ese importe de las reparaciones deberán detraerlo de la liquidación final a que dicha empresa adjudicataria tendrá derecho por el rescate o municipalización de dicha instalación, “que este Goberno quere salvagardar para o interese público xeral dos veciños, e poidan ter un aparcadoiro céntrico e con tarifas reducidas”, precisó.

Por su parte, la concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, manifestó que esta aprobación del proyecto para subsanar todas las deficiencias, “motivadas pola falla de mantemento e -agregó- a falla dunha boa execución do contrato adxudicado no seu día”, supone un paso más para recuperar ese parking. La edila, que precisó que el Ayuntamiento tendrá que repercutirle a la concesionaria esas deficiencias y faltas de mantenimiento, manifestó que “estamos nunha situación de anormalidade ao asumir o Concello uns gastos como o de electricidade, avarías ou incidencias na porta de acceso ou no ascensor para que o parking siga estando operativo”. Pouso Maneiro recordó que la concesionaria, a través de los administradores concursales, sigue con la gestión de ese aparcamiento, tanto en plazas de rotación como de abonados, “e iso é algo que haberá que regularizar na súa totalidade”. Y se refirió a que esa adjudicataria, que entró en concurso de acreedores, consta como deudora de otros tributos municipales, “que lle van supor unha minoración nese custe da inversión feita no seu día, e que haberá que detraer do que non acometeron”, subrayó la concejala del PBBI.