Ribeira aprueba un Plan Económico Financiero forzado por la legislación

El último Pleno ordinario de Ribeira celebrado ayer se centró en lo económico con la aprobación de un Plan Económico Financiero que el Concello tiene la obligación de aprobar para cumplir con la normativa legal.

La concejala de Economía y Hacienda, María Herminia Pouso Maneiro, aseguró que fue el volumen de inversiones lo que llevó a incumplir tanto la regla de gasto como la estabilidad presupuestaria, añadiendo que “estes incumprimentos, se os temos que emendar, non son preocupantes no sentido de que as cifras da economía do concello amosan unha contía positiva. Aínda así, queremos cumprir e sométese a votación este plan”.



Las tasas de residuos ocuparon también una parte importante del debate, donde intervino el alcalde, Luís Pérez, para señalar las presiones económicas que estaban sufriendo los concellos por parte de la Xunta. “O incremento no recibo do lixo pasa de 677.000 euros en 2023 a 881.000 en 2024, e 829.000 en 2025, era unha cuestión que por lei iamos ter que subir”, y asegura que el nivel de endeudamiento con este plan económico, que ya habrían aprobado más concellos, se reducirá.



El segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta Colomer, también aclaró estar ante “unha situación na que hai máis gasto que ingreso e a lexislación obriga a equiparar”, por lo que ejemplificó, sin intención de llevar a cabo esas acciones, posibles propuestas para generar ingresos como la recaudación a través de zonas azules o tasas turísticas, pero sentenció “non sería viable porque non alcanzaría para evitar o Plan Económico Financieiro”.



El Pleno continuó la senda económica con la aprobación de un crédito extraordinario por un importe de más de 500.000 euros para asumir pagos que no pueden ser “demorados, nin atrasados” , tal y como señaló Pouso Maneiro, para hacer frente a la prestación del plan de luminarias y a la actividad que Culturmar llevará a Ribeira en el mes de julio, el XVII Encontro de Embarcación Tradicionais.



Aunque el Partido Popular reiteró su favor en los primeros asuntos del Pleno, se negó a aceptar la aprobación de un suplemento de crédito para la conservación de infraestructuras, estudios y trabajos técnicos en obras, manifestando que “se traen un crédito que sexa inaprazable, contarán co noso voto, pero o que vemos hoxe aquí non é nin a maneira nin o momento de proceder.”



Matrimonios civiles



Dejando de lado el tratamiento económico, otro de los puntos del día fue la aprobación de la modificación en la regulación para celebrar matrimonios civiles, cuya propuesta del gobierno local se basó en las peticiones de los vecinos para permitir celebrar estos actos también los domingo, aunque con un gasto que correría a cargo de los contribuyentes.



Esta decisión fue bien recibida por el PP por “el volumen” de matrimonios en el municipio.