Ribeira apuesta por las estrellas para combatir el turismo estacional

El departamento de Turismo del Concello de Ribeira, capitaneado por Francisco Suárez-Puerta, presentó ayer un nuevo producto relacionado con el astroturismo al que denominan ‘O Camiño das Estrelas’. Una apuesta que tratará de generar un flujo de turismo continuo durante todo el año.



El concejal de Turismo fue el encargado de presentar esta nueva iniciativa contextualizando la orografía y localización geográfica de Ribeira “que proporcionan múltiples puntos desde onde se pode gozar dunha panorámica completa do ceo nocturno”.



Esta nueva propuesta se plantea como “unha actividade de astroturismo onde educar e sensibilizar ao público participante sobre a importancia de preservar os nosos ceos escuros, unha iniciativa enriquece a oferta turística e fomenta a conciencia ambiental entre residentes e visitantes”, tal y como explica Suárez-Puerta.



‘O Camiño das Estrelas’ se proyecta en Ribeira porque ofrece lugares emblemáticos como playas y miradores naturales con horizontes despejados, esenciales para vivir esta experiencia astronómica.



Este astroturismo atraerá sobre todo a un público interesado en experiencias únicas y respetuosas con el medio ambiente y se planteará como una oportunidad para aprovechar un recurso natural excepcional como es la calidad de los cielos nocturnos de Ribeira.

Ribeira, Aguiño y corrubedo serán los puntos de encuentro La actividad se divide en dos partes un taller formativo previo a la observación para explica la mecánica celeste y posteriormente una iniciación de la mano de un guía astrónomo divulgador. La primera cita será el próximo 14 de junio en el Centro Social Oleiros, de 21:00 a 23:00 horas. El 13 de julio la actividad será en el Mirador de Couso y el 24 de agosto en Corrubedo.



Otro de los aspectos que se podrán poner en valor en esta actividad será el conocimiento y las técnicas tradicionales de los marineros, quienes ya hace años se hacían valer de las estrellas como guía en sus rutas para navegar en mares abiertos y desconocidos sin hacer uso de la tecnología moderna.



Finalmente, ‘O Camiño das Estrelas’ también tiene un papel como plataforma para la divulgación de la astronomía y en el ámbito educativo.



Suárez-Puerta concretó los objetivos de este nuevo producto turístico “que consiste basicamente en fomentar o aprecio e o coñecemento do patrimonio astronómico e natural a través da observación do ceo nocturno de Ribeira, promovendo a conservación da calidade do ceo e sensibilizando aos participantes sobre a importancia da redución da contaminación lumínica”.