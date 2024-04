Ribeira celebra el mes del libro con cursos, charlas, cuentacuentos y un concurso escolar

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez, y la concejala de Educación, Cruz Rivadulla, presentaron ayer junto a Alicia Padín, técnica de normalización lingüística, la programación del mes de abril con motivo de la celebración del Día das Artes Galegas, el Día del Libro y el Día del Libro Infantil y Juvenil. Las actividades comenzarán mañana con la presentación de la publicación literaria “Comando Sintrom” de Beatriz García Turnes a las 20.00 horas en el centro cultural Lustres Rivas, que el 25 de abril será la sede en la que tendrá lugar el relatorio “Francisco Asorey y la creación de una imagen para Galicia” con Manuel Gago.



Además, dentro del plan de movilidad del Centro Dramático Galego y con motivo de su 40 aniversario, el 18 de abril se realizará un desplazamiento hasta Santiago de Compostela para presenciar una función en el Salón Teatro, para la que será necesario inscribirse a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico normalización@ribeira.gal. Los sábados serán de cuento a partir de las 12.00 horas en el Lustres Rivas, donde se ofrecerán narraciones orales para niños de 3 a 12 años y sus familias, y también habrá cursos sobre “O Gravado” dentro de Camiños de Coñecemento e Experiencia del IV Ciclo de la Universidade de Santiago de Compostela.

Para los días 8, 11, 12 y 15 de abril, en horario de mañana y para el público escolar, y los días 5, 8, 15, 19, 22 y 29 de abril para el público adulto se programaron talleres sobre el traje tradicional gallego en la Sala Museo Municipal de Ribeira bajo el título “Cóntoche un traxe” a cargo de Montse Rivera, mientras que la biblioteca municipal convoca la tercera edición del concurso escolar de diseño de marcapáginas para alumnado de Educación Primaria.

Los días 9, 16 y 26 de abril se celebrará en la Casa da Xuventude y en el Museo do Gravado de Artes el Seminario IV Ciclo de la USC “O gravado: teoría e praxe no museo do Gravado á Estampa Dixital” con Juan Manuel Monterroso Montero y Pastor Rodríguez; y los días 17, 19, 22, 24 y 25 de abril y el 2 de mayo será el auditorio municipal donde tendrá lugar el seminario Camiños de Coñecemento e Experiencia del IV Ciclo da USC.