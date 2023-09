Ribeira estrecha lazos de colaboración con Funchal, capital de la isla portuguesa de Madeira

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, y el director del Museo de Artes do Gravado, Pastor Rodríguez, fueron recibidos oficialmente por el presidente de la Câmara Municipal do Funchal, capital de la isla portuguesa de Madeira, Pedro Bettencourt Calado, y por el director del Centro Cultural e de Investigação do Funchal, Francisco Faria Paulino. Fue en un encuentro institucional con el que se ha buscado fortalecer los lazos culturales, promover la cultura galega en Madeira y también una "colaboración frutífera entre ambas localidades", indicaron desde la delegación ribeirense.

Durante esta visita se destacó la importancia de la cooperación intermunicipal y la apreciación de la diversidad cultural de ambas localidades. Con el propósito de promover el referido intercambio cultural y fortalecer los vínculos entre ambas ciudades, el regidor ribeirense hizo entrega de un libro del artista aguiñense Manuel Ayaso y una figura de cerámica del faro de Corrubedo, que es el obsequio oficial del Ayuntamiento de la capital barbanzana, e invitó a Pedro Bettencourt a visitar Ribeira.