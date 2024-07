Ribeira estrena el primer baño adaptado para personas ostomizadas en el Auditorio

El Auditorio de Ribeira estrena unos baños adaptados para personas ostomizadas. El alcalde, Luís Pérez Barral, y el vicepresidente de la Asociación Socio Sanitaria Enfermedades Inflamatorias Intestinales e Ostomizados (ASSEII), Victor Loira Calvar, pusieron en valor la dotación de este tipo de servicios adaptados en espacios municipales.



En este sentido, Loira hizo hincapié en las ventajas de este tipo de baños adaptados: “non temos que agocharnos, e polo tanto a calidade de vida non nos mingua tanto”. Asimismo, recalcó que se trata de un “paso adiante moi importante” y deseó que “pouco a pouco vaia habendo máis en Ribeira e na comarca”.



Por su parte, el alcalde, Pérez Barral, recalcó que “estamos contentos de ter instalado estes baños adaptados para persoas con enfermedades intestinais que portan unha bolsa especial. Grazas a eles poderán acudir aos eventos do auditorio de Ribeira de forma normalizada”. Además, recordó que esta dotación surgió por la colaboración de asociaciones y vecinos, “que no seu día contactaron para transmitirnos cal era a realidade da patoloxía; dende o goberno atendemos esta demanda e integrámola no proxecto do auditorio”, concluyó.