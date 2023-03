Ribeira homenajeará a las cocineras con motivo del Día Internacional de la Mujer

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Ribeira homenajeará el próximo miércoles, día 8 de marzo, a las cocineras del municipio. Así lo dio a conocer esta mañana la concejala de Servizos Sociais, Promoción Social, Igualdade e Diversidade, Ana Barreiro, durante la presentación de los actos conmemorativos del 8M, en la que estuvo acompañada de la directora del Centro de Información á Muller (CIM), Dolores Crujeiras, y manifestó que con esta iniciativa se quiere dar a este colectivo “a visibilidade que se merece”. El evento se desarrollará esa jornada a partir de las seis de la tarde en el salón noble del consistorio y contará con la intervención de Lucía Freitas, prestigiosa chef gallega de los restaurantes "A Tafona" y "Lume", y que cuenta con una Estrella Michelín y dos soles Repsol, que hablará sobre su profesión desde una perspectiva de género.

Barreiro informó de que hasta esta mañana ya se había confirmado la participación de casi medio centenar de cocineras, lo que fue fruto de las llamadas que se estuvieron realizando. No obstante, matizó que, si por alguna razón hay profesionales de la cocina del municipio que no fuese contactada, no dude en sentirse invitada. A tal efecto, animó a dirigirse al CIM, a través del número de teléfono 981 870 131, o bien con un mensaje al correo electrónico cim@ribeira.gal para comunicar con antelación su deseo en tomar parte de dicho acontecimiento. Este acto contará también con la implicación del alumnado del taller de empleo Tahume VIII, tanto en la especialidad de cocina, que elaborará unas galletas para las asistentes -entre ellas habrá algunas de las integrantes de dicha escuela formativa-, como de montaje de redes, que elaboraron unos obsequios confeccionados con ese tipo de material.

Por otro lado, el 8M traerá por primera vez a Ribeira una ópera contemporánea. Se trata de "Papagena", de Iago Hermo en calve de igualdad. Ese espectáculo tendrá lugar el propio miércoles, día 8 de marzo, a partir de las ocho y media de la tarde en el auditorio municipal, con capacidad para 270 personas. Además, a partir del 22 de marzo y hasta el 12 de abril se exhibirá en el Museo do Gravado de Artes, en colaboración con la Diputación Provincial de A Coruña, una exposición conmemorativa bajo el título “Nós somos elas”, que se podrá visitar de martes a sábado de 9.30 a 16.00 horas y los domingos y festivos de 10.00 a 13.00 horas.